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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:43161

Штрафы за незаконный вылов рыбы увеличили в сотни раз

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Госрыбагентства и увеличил штрафы за незаконный вылов рыбы в десятки и сотни раз в зависимости от вида рыбы.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 6 октября, сообщила пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства. Утвердили соответствующее постановление, которым внесены изменения в постановление Кабмина от 21 ноября 2011 года № 1209 "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов".

Необходимость разработки этого акта была обусловлена низким уровнем действующих такс. Последний раз они были установлены почти 10 лет назад, поэтому не соответствовали экономической ситуации в стране и не побуждали нарушителей к прекращению незаконной деятельности. "Браконьеры проще заплатить штраф, потому что он составлял 0,000001% от их заработка. В некоторые годы браконьеры могли в год добыть столько же рыбы, сколько все рыболовецкие промышленные предприятия Украины вместе", – подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

По данным агентства, в 2020 году органы рыбоохраны выявили более 46 тыс. правонарушений, из которых более 13 тыс. являются грубыми нарушениями правил рыболовства. Общее количество изъятых незаконно добытых водных биоресурсов составило более 142 тонн. Общая сумма ущерба, нанесенного в 2020 году рыбному хозяйству в результате нарушений правил рыболовства и охраны водных биоресурсов, достигла 101,9 млн грн. Постановлением правительство увеличило размер штрафа за незаконный вылов одного экземпляра. "За незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого – в 93 раза, окуня – в 186 раз, такой же подход касается целого ряда других водных биоресурсов", – отметил Лещенко. Новые штрафы за незаконный вылов рыбы будут применяться к каждому экземпляру водных биоресурсов независимо от их размера и веса. карася серебристого – в 93 раза (с 17 до 1581 грн); окуня – в 186 раз (с 17 до 3162 грн); красноперки – в 23 раза (с 68 до 1564 грн); линя – в 13,4 раза (с 119 до 1598 грн); леща – в 9,7 раза (с 170 до 1649 грн); плоскиркы – в 46 раз (с 34 до 1564 грн); щуки – в 10,2 раза (с 340 до 3468 грн); судака – в 7 раз (с 510 до 3587 грн); сома – в 12 раз (с 425 до 5117 грн). Кроме того, за каждого незаконно выловленного рака нарушитель должен будет заплатить уже не 25,5 грн, а 3332 грн. В этом случае повышение произошло сразу в 130 раз.

Добавим также, что, помимо возмещения вреда по установленным таксам, браконьер еще и заплатит административный штраф за нарушение правил рыболовства (от 170 до 510 грн), а если рыбачили с применением огнестрельного оружия, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, других запрещенных орудий лова, превышение суточной нормы вылова и т.д., то сумма штрафа уже составит от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и средств рыболовства. "Истощение рыбных запасов несет значительно большую угрозу, чем кажется. Массовый незаконный вылов, неконтролируемое загрязнение водоемов ведет к радикальному уменьшению способности рыб к воспроизводству, что в некоторых случаях означает их полное уничтожение. Поэтому государственная политика в отношении нарушителей, которые прибегают к незаконному рыболовству, будет жестче и жестче", – заверил министр АПК. Ожидается, что реализация постановления увеличит поступления средств в местные бюджеты в виде возмещения причиненных убытков рыбному хозяйству Украины в результате нарушения правил рыболовства.

Источник: ecopolitic.com.ua

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Право Браконьер Вылов рыбы Штраф
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