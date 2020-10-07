Мэр Сум настроен на объединение больниц

Представители больницы, которая является главой в борьбе с коронавирусом в Сумах, попросили оставить в покое их коллектив и больницу, а если присоединять. То только к ним, а не наоборот.
Мэр Сум Александр Лысенко высказался в том ключе, что сегодня этот вопрос в повестке дня не стоит. Проект решения пока только опубликован для обсуждения. Но он уверен, что больницы нужно объединить. Так как исторически это была территория одной больницы – 5-й городской. 20 лет назад районной больнице выделили помещения. А теперь. Когда она стала также городской, по его мнению, их нужно объединить в одной целое.
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