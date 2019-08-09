В Сумах задумали присоединить 5-ю горбольницу к бывшей районке

Коллектив Сумской больнице №5 выразил обеспокоенность сообщения о присоединении заведения к больнице Св. Пантелеймона, которая до этого называлась Сумской центральной районной больницей и получила помещения как раз от 5-й больницы. По этому поводу работники провели собрание и приняли резолюцию. Об этом 5 октября сообщили на странице заведения в Фейсбуке, пишет Суспільне.
«Проект решения был подготовлен без проведения соответствующей аналитики, где должны были бы учтены все аспекты присоединения. А именно - сравнительный анализ мощностей предприятия, финансово-экономическое положение, кадровый потенциал и имеющийся баланс предоставления специализированных медицинских услуг, в том числе состояние выполнения обязательств перед Национальной службой здоровья Украины», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что не прошло публичного обсуждения вопроса – «с привлечением общественных организаций, СМИ и медицинского сообщества».
Проект решения о реорганизации "Клинической больницы №5" путем присоединения к "Клинической больницы Святого Пантелеймона" появился на сайте Сумского городского совета 4 октября.
6 октября представители больницы №5 планируют выступать на сессии городского совета.
Директором больницы Святого Пантелеймона является депутат Сумского облсовета от партии «Батькивщина» Владимир Поцелуев.
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