В Сумах задумали присоединить 5-ю горбольницу к бывшей районке Работники сумской больницы №5 обеспокоены сообщением о реорганизации их заведения.

Коллектив Сумской больнице №5 выразил обеспокоенность сообщения о присоединении заведения к больнице Св. Пантелеймона, которая до этого называлась Сумской центральной районной больницей и получила помещения как раз от 5-й больницы. По этому поводу работники провели собрание и приняли резолюцию. Об этом 5 октября сообщили на странице заведения в Фейсбуке, пишет Суспільне.

«Проект решения был подготовлен без проведения соответствующей аналитики, где должны были бы учтены все аспекты присоединения. А именно - сравнительный анализ мощностей предприятия, финансово-экономическое положение, кадровый потенциал и имеющийся баланс предоставления специализированных медицинских услуг, в том числе состояние выполнения обязательств перед Национальной службой здоровья Украины», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что не прошло публичного обсуждения вопроса – «с привлечением общественных организаций, СМИ и медицинского сообщества».

Проект решения о реорганизации "Клинической больницы №5" путем присоединения к "Клинической больницы Святого Пантелеймона" появился на сайте Сумского городского совета 4 октября.

6 октября представители больницы №5 планируют выступать на сессии городского совета.

Директором больницы Святого Пантелеймона является депутат Сумского облсовета от партии «Батькивщина» Владимир Поцелуев.