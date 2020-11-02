Трети сумчан поставлять отопление будет новое предприятие Сегодня, 6 октября, до 17:00 все юридические вопросы по реструктуризации долга за транспортировку газа и теплоснабжения в зоне обслуживания КСПУ должны быть решены, а значит сумчане будут с теплом.

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Об этом нам удалось договориться с представителями АО «Сумыгаз» и руководителем АО «Сумское НПО» Владимиром Лукьяненко.

Меня заверили, что тепло в дома сумчан будет предоставлять вновь созданное предприятие (на территории обслуживания котельной СПУ)

Также вчера комиссия Сумской ОГА приняла решение о предоставлении лицензии этому предприятию.

Обговорили вопросы авансовых платежей за тепло от коммунальных учреждений г. Сумы, что позволит заключить договор на газоснабжение для отопления!

Я еще раз подчеркиваю: мы готовы помогать городу, в пределах своих полномочий, но сама власть города Сумы не должна стоять в стороне от проблем горожан!

Спасибо всем сторонам по конструктивное обсуждение и приняты решения!», - написало он в Фейсбуке.

Новым предприятием стало ООО «Котельная Северного промузла», которая раньше было подразделение Сумского НПО. Директором стала экс-депутат Сумского горсовета, экс-замдиректора КСПУ Ирина Рыбальченко. Конечный бенефициар - Владимир Матвеевич Лукьяненко.