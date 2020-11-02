Трети сумчан поставлять отопление будет новое предприятие

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
«Об этом нам удалось договориться с представителями АО «Сумыгаз» и руководителем АО «Сумское НПО» Владимиром Лукьяненко.
Меня заверили, что тепло в дома сумчан будет предоставлять вновь созданное предприятие (на территории обслуживания котельной СПУ)
Также вчера комиссия Сумской ОГА приняла решение о предоставлении лицензии этому предприятию.
Обговорили вопросы авансовых платежей за тепло от коммунальных учреждений г. Сумы, что позволит заключить договор на газоснабжение для отопления!
Я еще раз подчеркиваю: мы готовы помогать городу, в пределах своих полномочий, но сама власть города Сумы не должна стоять в стороне от проблем горожан!
Спасибо всем сторонам по конструктивное обсуждение и приняты решения!», - написало он в Фейсбуке.
Новым предприятием стало ООО «Котельная Северного промузла», которая раньше было подразделение Сумского НПО. Директором стала экс-депутат Сумского горсовета, экс-замдиректора КСПУ Ирина Рыбальченко. Конечный бенефициар - Владимир Матвеевич Лукьяненко.
Несмотря на то, что ситуация на АО «Сумское НПО» остается стабильно тяжелой и включение тепла на территории КСПУ каждый год...
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