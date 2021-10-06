Под стенами Сумской ОГА протестуют медики 5-й больницы Сегодня, 6 октября, перед сессией Сумского горсовета под стенами зала заседаний на пл. Независимости собрались представители 5-й больницы Сум.

На плакатах протестующих надписи: «Під час пандемії хочуть знищити найбільшу лікарню», «Не дамо знищити 5-ту лікарню!», пишет Ваш шанс.

Медучреждение обеспокоено намерениями сумских депутатов по возможности объединить некоторые больницы Сум, чтобы по окончании пандемии они оставались на плаву и смогли обеспечивать себя за счет не ковидных пакетов НСЗУ.

В частности, коллектив больницы №5 не хочет присоединения к больнице Св. Пантелеймона. В то же время 4 октября на сайте Сумского горсовета появился проект решения о реорганизации "Клинической больницы №5" путем присоединения к "Клинической больнице Святого Пантелеймона".

По этому поводу работники провели собрание и приняли резолюцию: "Проект решения был подготовлен без проведения соответствующей аналитики, где должны быть учтены все аспекты присоединения. А именно - сравнительный анализ мощностей предприятия, финансово-экономическое положение, кадровый потенциал и имеющийся баланс предоставления специализированных медуслуг, в том числе состояние выполнения обязательств перед Национальной службой здоровья Украины".

Недовольство медработников вполне можно понять - ведь если даже говорить о присоединении, то где логика? Почему под реорганизацию должна попасть действительно крупнейшая больница Сум, а не небольшая бывшая ЦРБ? Ответы на эти вопросы мы надеемся услышать от депутатов уже сегодня.