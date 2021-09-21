Жительницу Шостки обманул псевдобанкир 44-летняя женщина предоставила неизвестным телефонным собеседникам, которые назвались представителями финансового учреждения, информацию по своей «кредитке» и в результате потеряла со своего банковского счета 2700 гривен.

Женщина рассказала полицейским, что неизвестная, которая в телефонном разговоре назвалась представительницей банка, где обслуживается заявительница сообщила о том, что ее счета заблокированы, а для их восстановления нужно провести ряд операций.

В дальнейшем, другие «представители банка» сообщили гражданке о том, что якобы с ее счета именно сейчас неизвестные злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы срочно заблокировать «кредитку», женщина назвала номер телефона, который привязан к ее карточке, номер самого финансового документа, срок его действия и cvv-код, находящийся на обратной стороне.

Выдав всю конфиденциальную информацию неизвестно кому, женщина положила трубку. Но впоследствии решила проверить счет и обнаружила пропажу денег.

Полиция установила, что злоумышленники, получив от нее нужную информацию, небольшими суммами стали снимать деньги с ее «кредитки». За довольно непродолжительное время со счета женщины исчезло 2700 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся мероприятия по установлению лиц аферистов.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались, и обязательно проверять предоставленную ими информацию, обратившись в учреждение, работником которой называется телефонный собеседник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.