Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:11193

Жительницу Шостки обманул псевдобанкир

44-летняя женщина предоставила неизвестным телефонным собеседникам, которые назвались представителями финансового учреждения, информацию по своей «кредитке» и в результате потеряла со своего банковского счета 2700 гривен.

Женщина рассказала полицейским, что неизвестная, которая в телефонном разговоре назвалась представительницей банка, где обслуживается заявительница сообщила о том, что ее счета заблокированы, а для их восстановления нужно провести ряд операций.

В дальнейшем, другие «представители банка» сообщили гражданке о том, что якобы с ее счета именно сейчас неизвестные злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы срочно заблокировать «кредитку», женщина назвала номер телефона, который привязан к ее карточке, номер самого финансового документа, срок его действия и cvv-код, находящийся на обратной стороне.

Выдав всю конфиденциальную информацию неизвестно кому, женщина положила трубку. Но впоследствии решила проверить счет и обнаружила пропажу денег.

Полиция установила, что злоумышленники, получив от нее нужную информацию, небольшими суммами стали снимать деньги с ее «кредитки». За довольно непродолжительное время со счета женщины исчезло 2700 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся мероприятия по установлению лиц аферистов.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались, и обязательно проверять предоставленную ими информацию, обратившись в учреждение, работником которой называется телефонный собеседник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине взяли под стражу гастролера, который обманул пенсионеров на 12 тыс. долларов
04.10.2021 13:37

На Сумщине взяли под стражу гастролера, который обманул пенсионеров на 12 тыс. долларов

По ходатайству следователя и прокурора Ахтырской окружной прокуратуры решением суда 1 октября подозреваемому в мошенничестве избрана мера пресечения в виде...

Ахтырские полицейские задержали мошенника, который выманил у пенсионера 12 000 долларов США
01.10.2021 15:26

Ахтырские полицейские задержали мошенника, который выманил у пенсионера 12 000 долларов США

Менее двух часов потребовалось оперативникам Ахтырского районного отдела полиции чтобы разыскать и задержать афериста, который действовал по схеме «Ваш родственник...

На Сумщине полицейские разыскивают мошенников, которые выманили у старушки около 20 тыс. грн
01.10.2021 14:52

На Сумщине полицейские разыскивают мошенников, которые выманили у старушки около 20 тыс. грн

Жительница Роменского района, чтобы спасти своего внука, который якобы попал в больницу, отдала неизвестным все свои сбережения....

Полицейские разыскивают мошенника, который опустошил банковский счет сумчанки
29.09.2021 15:39

Полицейские разыскивают мошенника, который опустошил банковский счет сумчанки

Злоумышленник под предлогом увеличения кредитного лимита заявительницы узнал всю необходимую информацию и снял с нее банковского счета 15000 гривен....

В Сумах будут судить мошенника-гастролера
23.09.2021 12:18

В Сумах будут судить мошенника-гастролера

До 3 лет лишения свободы грозит гастролеру, который по известной схеме обманывал доверчивых людей....

Новости

На Сумщине за вторник 17 летальных случаев от COVID-19
Сегодня 08:45
В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
04.10.2021 10:01
Сумские копы показали, из-за какого неизвестного устройства вызывали взрывотехников (фото)
Сегодня 11:53
Жительницу Шостки обманул псевдобанкир
Сегодня 11:11
В Сумах спасатели ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме (видео)
Сегодня 11:07
На Сумщине под колесами нескольких авто погиб пешеход
Сегодня 10:51
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 10:32
Трети сумчан поставлять отопление будет новое предприятие
Сегодня 10:15
Сегодня во второй лиге сыграют две команды с Сумщины (трансляция)
Сегодня 09:45
Мэр Сум настроен на объединение больниц
Сегодня 09:43
Под стенами Сумской ОГА протестуют медики 5-й больницы
Сегодня 09:17
На Сумщине 441 новый случай заболевания коронавирусом
Сегодня 08:43
view counter

Статьи

Коммунальный футбол: быть или не быть?
Вчера 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
Вчера 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.