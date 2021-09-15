В Сумской горбольнице №5 проводится обыск Сегодня, 20 октября, в 8 часов утра в Сумскую горбольницу №5 прибыли сотрудники следственного управления ГУ Нацполиции в Сумской области.

Согласно постановлению Заречного райсуда, они проводят обыск в кабинете одного из заместителей директора медучреждения. Как свидетельствуют документы, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Группа следователей изучает и изымает электронную базу документов, касающихся текущих ремонтов помещений больницы, пишет Ваш шанс.

Напомним: 5-я горбольница является в Сумах основным ковидным госпиталем, где развернуто 275 коек и работают пять инфекционных отделений. Не так давно, в начале октября, на сайте горсовета проявился проект решения о присоединении медучреждения к горбольнице Святого Пантелеймона (бывшая Сумская ЦРБ), поданный фракцией ОПЗЖ. Главрач больницы Святого Пантелеймона - Владимир Поцелуев - олнопартиец мэра Сум Александра Лысенко, явялется депутатом Сумского облсовета от "Батькивщины".