Сумские машиностроители обещают жечь шины на майдане, если им не выплатят зарплату

Они требовали, чтобы к ним вышел глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, но тот оказался в командировке в Киеве. К митингующим вышли два его зама Тарас Савченко и Виктория Медвидь, а также директор департамента социальной защиты населения Михаил Дубровсикй. Разговор вышел на повышенных тонах. Протестующие требовали срочно решить их проблемы, чиновники разводили руками. В итоге инициативную группу пустили внутрь, чтобы провести сверки по выплатам.
А если за неделю дело не двинется с мертвой точки, то в следующий четверг митингующие пообещали снова прийти на площадь жечь шины…
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