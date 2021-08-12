Сумские машиностроители обещают жечь шины на майдане, если им не выплатят зарплату Бывшие работники «Сумского НПО», которым задолжали более 200 млн грн зарплаты, пришли сегодня, 30 сентября на площадь Независимости.

Они требовали, чтобы к ним вышел глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, но тот оказался в командировке в Киеве. К митингующим вышли два его зама Тарас Савченко и Виктория Медвидь, а также директор департамента социальной защиты населения Михаил Дубровсикй. Разговор вышел на повышенных тонах. Протестующие требовали срочно решить их проблемы, чиновники разводили руками. В итоге инициативную группу пустили внутрь, чтобы провести сверки по выплатам.

А если за неделю дело не двинется с мертвой точки, то в следующий четверг митингующие пообещали снова прийти на площадь жечь шины…