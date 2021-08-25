На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки 29 сентября в 16:54 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре автомобиля ГАЗ-3129 «Волга» на автодороге на въезде в с. Постольное Сумского района.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

Преодолев около 17 км расстояния, сумские пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, пламя полностью охватило автомобиль. Возникла угроза взрыва баллона газовой установки. В 17:18 спасатели локализовали возгорание, отвернув опасность взрыва. А в 17:35, использовав около 2 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, по словам водителя, во время движения из-под капота пошел дым. Он остановил авто и открыл моторный отсек, откуда начало вырываться пламя. Мужчина пытался огнетушителем обуздать возгорание и позвонил с мобильного спасателям.

Допустимая причина пожара, по предварительным выводам специалистов, короткое замыкание электросети авто, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.