В Сумах отметили 80-ю годовщину Великой трагедии Бабьего Яра Сегодня, 30 сентября, в Сумах прошло почтение памяти 80-й годовщины расстрелов в урочище Бабий Яр в Киеве и возложение цветов к обелиску жертвам еврейского народа, расстрелянных в годы Второй мировой войны на территории области.

К обелиску пришли жители города и представители властей, правда, никого из первых лиц не было. Ограничились замами.

Первый заместитель главы облгосадминистрации Тарас Савченко отметил, что только за два дня в сентябре 1941 года расстреляли более 30 000 евреев. Это была одна из самых массовых акций уничтожения мирного населения во время Второй мировой войны. Бабий Яр является символом Холокоста в Украине.

«Жертвами преступления стали около полутора миллиона украинских евреев. Нацисты уничтожили их как социокультурную и этнорелигиозное сообщество. Память о трагедии Бабьего Яра на все обстоятельства всегда оставалась живой. Вечная память и наши молитвы каждую невинно казненною душу», - сказал Тарас Савченко.

Также чиновник напомнил, что на Сумщине были свои урочища смерти. В Сумах, Ромнах, Глухове, Конотопе есть места, куда и сегодня жители приходят с особым трепетом, ведь знают, что там похоронены невинные жертвы массовых расстрелов: женщины, дети, пожилые люди - все те, чья кровь 80 лет назад облила и нашу родную землю.

Тарас Савченко подчеркнул, что такие трагедии, как массовые расстрелы в Бабьем Яру и многих других местах Украины, Белоруссии, других стран, не имеют права на повторение в наше время.

Почтил память жертв Бабьего Яра и главный раввин Сумщины Ехиел Левитанский. Он помолился за каждого убитого и тоже отметил недопустимость таких трагедий в будущем.