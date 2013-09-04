В Сумах отметили 80-ю годовщину Великой трагедии Бабьего Яра

К обелиску пришли жители города и представители властей, правда, никого из первых лиц не было. Ограничились замами.
Первый заместитель главы облгосадминистрации Тарас Савченко отметил, что только за два дня в сентябре 1941 года расстреляли более 30 000 евреев. Это была одна из самых массовых акций уничтожения мирного населения во время Второй мировой войны. Бабий Яр является символом Холокоста в Украине.
«Жертвами преступления стали около полутора миллиона украинских евреев. Нацисты уничтожили их как социокультурную и этнорелигиозное сообщество. Память о трагедии Бабьего Яра на все обстоятельства всегда оставалась живой. Вечная память и наши молитвы каждую невинно казненною душу», - сказал Тарас Савченко.
Также чиновник напомнил, что на Сумщине были свои урочища смерти. В Сумах, Ромнах, Глухове, Конотопе есть места, куда и сегодня жители приходят с особым трепетом, ведь знают, что там похоронены невинные жертвы массовых расстрелов: женщины, дети, пожилые люди - все те, чья кровь 80 лет назад облила и нашу родную землю.
Тарас Савченко подчеркнул, что такие трагедии, как массовые расстрелы в Бабьем Яру и многих других местах Украины, Белоруссии, других стран, не имеют права на повторение в наше время.
Почтил память жертв Бабьего Яра и главный раввин Сумщины Ехиел Левитанский. Он помолился за каждого убитого и тоже отметил недопустимость таких трагедий в будущем.
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