Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:24264

В Сумах отметили 80-ю годовщину Великой трагедии Бабьего Яра

Сегодня, 30 сентября, в Сумах прошло почтение памяти 80-й годовщины расстрелов в урочище Бабий Яр в Киеве и возложение цветов к обелиску жертвам еврейского народа, расстрелянных в годы Второй мировой войны на территории области.

К обелиску пришли жители города и представители властей, правда, никого из первых лиц не было. Ограничились замами.

Первый заместитель главы облгосадминистрации Тарас Савченко отметил, что только за два дня в сентябре 1941 года расстреляли более 30 000 евреев. Это была одна из самых массовых акций уничтожения мирного населения во время Второй мировой войны. Бабий Яр является символом Холокоста в Украине.

«Жертвами преступления стали около полутора миллиона украинских евреев. Нацисты уничтожили их как социокультурную и этнорелигиозное сообщество. Память о трагедии Бабьего Яра на все обстоятельства всегда оставалась живой. Вечная память и наши молитвы каждую невинно казненною душу», - сказал Тарас Савченко.

Также чиновник напомнил, что на Сумщине были свои урочища смерти. В Сумах, Ромнах, Глухове, Конотопе есть места, куда и сегодня жители приходят с особым трепетом, ведь знают, что там похоронены невинные жертвы массовых расстрелов: женщины, дети, пожилые люди - все те, чья кровь 80 лет назад облила и нашу родную землю.

Тарас Савченко подчеркнул, что такие трагедии, как массовые расстрелы в Бабьем Яру и многих других местах Украины, Белоруссии, других стран, не имеют права на повторение в наше время.

Почтил память жертв Бабьего Яра и главный раввин Сумщины Ехиел Левитанский. Он помолился за каждого убитого и тоже отметил недопустимость таких трагедий в будущем.

Общество Бабий Яр
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

29.09.2016 14:22

В Сумах почтили 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра

Сегодня, 29 сентября, в Сумах состоялись траурные мероприятия по случаю семьдесят пятой годовщины начала массовых расстрелов в Бабьем Яру....

04.09.2013 14:18

Иудейская община спасает «Роменский Бабий Яр» (видео)

В лесу под Ромнами после очередных дождей пытаются захоронить останки расстрелянных в войну евреев. Помочь иудейской общине согласились спасатели, сообщает... 5

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 455 человек
Сегодня 08:54
С 1 октября пора включать дневные ходовые огни
Сегодня 14:29
Cумчан информируют о том, как узнать размер назначенной жилищной субсидии
Сегодня 13:45
На Сумщине пограничники обнаружили более 175 кг красной икры из РФ
Сегодня 13:34
Владельцами новых банковских карт АТБ-Pay стали уже более 350 тысяч украинцев: какие преимущества, новые возможности и призы они получили
Сегодня 13:24
Житель Сумщины обнаружил 14 взрывоопасных предметов в лесу
Сегодня 13:00
В Сумах отметили 80-ю годовщину Великой трагедии Бабьего Яра
Сегодня 12:24
Сумские машиностроители обещают жечь шины на майдане, если им не выплатят зарплату
Сегодня 12:01
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 11:32
В Сумах перевернулась фура
Сегодня 11:29
Стали известны подробности задержания пожарного на Сумщине, которого поймали на взятке
Сегодня 10:54
Сумские машиностроители снова митингуют
Сегодня 10:38
view counter

Статьи

Ніжний букет гортензій ®
Вчера 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
Вчера 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.