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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине задержан руководитель городского управления ГСЧС за взятку

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником городского управления Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный чиновник требовал у гражданина неправомерную выгоду за непроведение проверок и несоздание препятствий по осуществлению розничной торговли. Правоохранители задержали фигуранта 29 сентября в порядке ст. 208 УК Украины в одном из райцентров Сумщины при получении 1 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Противоправную деятельность лица прекращено сотрудниками Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Взятка
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