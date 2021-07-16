В Сумах из реки достали труп

Водолазами Сумской городской спасательно-водолазной службы из реки Псел в районе ул. Заливная, между мостами возле «Здыбанки» и Героев Крут, было поднято тело мужчины.
Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства смерти, пишет 0542.ua.
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