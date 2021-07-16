Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:321045

В Сумах из реки достали труп

Происшествие произошло сегодня, 30 сентября, утром.

Водолазами Сумской городской спасательно-водолазной службы из реки Псел в районе ул. Заливная, между мостами возле «Здыбанки» и Героев Крут, было поднято тело мужчины.

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства смерти, пишет 0542.ua.

Право Труп Утопленник
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах погиб иностранец, прыгнувший с моста в реку
16.08.2021 08:28

В Сумах погиб иностранец, прыгнувший с моста в реку

В Сумах из реки под мостом на ул. Прокофьева извлекли тело молодого парня....

В Сумах еще две смерти на воде
10.08.2021 14:18

В Сумах еще две смерти на воде

Спасатели достали из воды тела двух человек....

На Черниговщине в Днепре утонул житель Сум
27.07.2021 09:01

На Черниговщине в Днепре утонул житель Сум

Из р. Днепр возле с. Неданчичи Черниговского района 26 июля достали тело жителя г. Сумы, 1955 года рождения....

В Киеве утонул житель Сумщины
19.07.2021 08:05

В Киеве утонул житель Сумщины

Шосткинец утонул в столице, приехав отдохнуть с друзьями на озеро....

В Степановке утонул мужчина
16.07.2021 13:25

В Степановке утонул мужчина

15 июля в 14.28 в пгт Степановка Сумского района из местного пруда работники КП «Сумская областная водолазно-спасательная служба» подняли на...

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 455 человек
Сегодня 08:54
С 1 октября пора включать дневные ходовые огни
Сегодня 14:29
Cумчан информируют о том, как узнать размер назначенной жилищной субсидии
Сегодня 13:45
На Сумщине пограничники обнаружили более 175 кг красной икры из РФ
Сегодня 13:34
Владельцами новых банковских карт АТБ-Pay стали уже более 350 тысяч украинцев: какие преимущества, новые возможности и призы они получили
Сегодня 13:24
Житель Сумщины обнаружил 14 взрывоопасных предметов в лесу
Сегодня 13:00
В Сумах отметили 80-ю годовщину Великой трагедии Бабьего Яра
Сегодня 12:24
Сумские машиностроители обещают жечь шины на майдане, если им не выплатят зарплату
Сегодня 12:01
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 11:32
В Сумах перевернулась фура
Сегодня 11:29
Стали известны подробности задержания пожарного на Сумщине, которого поймали на взятке
Сегодня 10:54
Сумские машиностроители снова митингуют
Сегодня 10:38
view counter

Статьи

Ніжний букет гортензій ®
Вчера 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
Вчера 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.