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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Подорожание проезда в сумских маршрутках возможно уже через неделю

Сумские перевозчики открыто показали расчеты тарифов и согласились не прекращать работу 1 октября.

На сайте Сумского горсовета опубликовали файлы расчетов тарифов на проезд 12 сумских частных перевозчиков. Это первый случай, когда предприниматели открыто показывают свои расчеты, пишет Суспільне.

Согласно опубликованной информации, перевозчики при расчетах руководствуются «Методикой расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта», которая утверждена приказом Министерства транспорта и связи Украины 17 ноября 2009 года. Также перевозчики руководствуются данными пассажиропотока, учет которого проводил ХНАДУ в 2018 году.

Каждый перевозчик представил свои расходы на топливо, автомобильные шины, аккумуляторные батареи, смазочные материалы, оплату труда водителей, технический осмотр и т.п.

Отдельно рассчитывают и стоимость проезда во время карантина (перевозка пассажиров только на сидячих места). Так для каждого маршрута - своя цена, а точнее две цены. Средняя цена в соответствии с этими расчетами - 9,9-11 грн, а с учетом карантинных ограничений на 2-2,5 грн больше. Наибольшая стоимость проезда в расчетах ФЛП Сезько по 51-му маршруту (до Песчаного): 13,77 грн и 16,67 грн с учетом карантина.

Также перевозчики встретились с представителями местной власти и обсудили ситуацию с повышением стоимости топлива. Цена топлива напрямую влияет на стоимость перевозок, без повышения которой, перевозчики намерены были с 1 октября не выйти на маршруты.

Как указано на сайте горсовета, информация о подорожании на 70% сжатого природного газа - правдивая. Однако пересмотреть тарифы на проезд исполнительный комитет сможет не ранее 6 октября, когда пройдет 30 дней с публикации проекта решения «Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров...». В нем указана предельная стоимость в 10 грн (до Песчаного 13 грн), для учеников 1-4 классов – 5 грн.

Перевозчики согласились подождать и не прекращать работу 1 октября.

Экономика Маршрутки Подорожание проезда
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