В сумской горбольнице № 4 возобновило работу физиотерапевтическое отделение После длительного простоя в КНП «Клиническая больница №4» Сумского городского совета начало свою работу физиотерапевтическое отделение.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил новый директор больницы Дмитрий Кравцов.

В отделении можно получить следующие услуги:

- гальванизация

- лечебный электрофорез

- диадинамотерапия

- амплипульс-терапия

- флюктуоризация

- интерференстерапия

- магнитотерапия

- ультразвуковая терапия

- процедуры электросна

- облучения ультрафиолетовое общее

- дарсонвализация местная

Вышеуказанные процедуры доказали свою эффективность в комплексном лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения и ЛОР-органов, а также гинекологических заболеваний, в том числе реабилитация после переноса коронавирусной инфекции.

Услуги можно получить бесплатно при наличии электронного направления врачей первичного звена (семейных врачей, терапевтов, педиатров) и врачей узкой специализации.

Адресу: г.Сумы, ул. Труда, 3, 6 этаж.

Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00

Телефон для справок: 778 – 315.