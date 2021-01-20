В сумской горбольнице № 4 возобновило работу физиотерапевтическое отделение

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил новый директор больницы Дмитрий Кравцов.
В отделении можно получить следующие услуги:
- гальванизация
- лечебный электрофорез
- диадинамотерапия
- амплипульс-терапия
- флюктуоризация
- интерференстерапия
- магнитотерапия
- ультразвуковая терапия
- процедуры электросна
- облучения ультрафиолетовое общее
- дарсонвализация местная
Вышеуказанные процедуры доказали свою эффективность в комплексном лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения и ЛОР-органов, а также гинекологических заболеваний, в том числе реабилитация после переноса коронавирусной инфекции.
Услуги можно получить бесплатно при наличии электронного направления врачей первичного звена (семейных врачей, терапевтов, педиатров) и врачей узкой специализации.
Адресу: г.Сумы, ул. Труда, 3, 6 этаж.
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00
Телефон для справок: 778 – 315.
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