МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов Команда МСК «Сумчанка» отправилась в Прагу (Чехия), где примет участие в Кубке Европейских чемпионов ІІІ по хоккею на траве среди женских команд.

Это третий по уровняю турнир в еврохоккее, ведь в предыдущем розыгрыше сумчанки вылетели из второго – Трофи.

Соревнования будут проходить с 30 сентября по 3 октября, участие в них примут шесть европейских команд из Италии, Литвы, Швейцарии, Чехии и Украины. Наш клуб сыграет в группе «А». Первая игра «Сумчанка» состоится 30 сентября против итальянской команды «Amsicora ASD», за которую играют три воспитанницы сумского хоккея Марина Виноградова, Марина Хилько и Алина Фадеева. Вторая – против литовок. Две лучшие команды выходят в полуфинал .победители которых выходят в дивизион Трофи.