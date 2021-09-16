МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов

Это третий по уровняю турнир в еврохоккее, ведь в предыдущем розыгрыше сумчанки вылетели из второго – Трофи.
Соревнования будут проходить с 30 сентября по 3 октября, участие в них примут шесть европейских команд из Италии, Литвы, Швейцарии, Чехии и Украины. Наш клуб сыграет в группе «А». Первая игра «Сумчанка» состоится 30 сентября против итальянской команды «Amsicora ASD», за которую играют три воспитанницы сумского хоккея Марина Виноградова, Марина Хилько и Алина Фадеева. Вторая – против литовок. Две лучшие команды выходят в полуфинал .победители которых выходят в дивизион Трофи.
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