Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:38152

МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов

Команда МСК «Сумчанка» отправилась в Прагу (Чехия), где примет участие в Кубке Европейских чемпионов ІІІ по хоккею на траве среди женских команд.

Это третий по уровняю турнир в еврохоккее, ведь в предыдущем розыгрыше сумчанки вылетели из второго – Трофи.

Соревнования будут проходить с 30 сентября по 3 октября, участие в них примут шесть европейских команд из Италии, Литвы, Швейцарии, Чехии и Украины. Наш клуб сыграет в группе «А». Первая игра «Сумчанка» состоится 30 сентября против итальянской команды «Amsicora ASD», за которую играют три воспитанницы сумского хоккея Марина Виноградова, Марина Хилько и Алина Фадеева. Вторая – против литовок. Две лучшие команды выходят в полуфинал .победители которых выходят в дивизион Трофи.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве МСК Сумчанка Хоккей на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины, сумчане - третьи
27.09.2021 17:52

Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины, сумчане - третьи

24-26 сентября в Шостке проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2008-09 г.р....

В Сумах пройдет второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве
24.09.2021 15:25

В Сумах пройдет второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд состоится на поле в детском парке «Сказка» 8-10 октября....

Сумские хоккеистки готовятся к Кубку Европейских чемпионов
24.09.2021 08:30

Сумские хоккеистки готовятся к Кубку Европейских чемпионов

МСК «Сумчанка» готовится к соревнованиям Кубка Европейских чемпионов в третьем по силе дивизионе....

Шосткинские хоккеисты взяли «серебро» чемпионата Украины
20.09.2021 11:31

Шосткинские хоккеисты взяли «серебро» чемпионата Украины

С 17 по 19 сентября в Коростене состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2010-11 г.р....

Сумские хоккеистки лидируют в чемпионате Украины
20.09.2021 09:18

Сумские хоккеистки лидируют в чемпионате Украины

17-19 сентября в Борисполе прошел первый тур чемпионат Украины по хоккею на траве среди женских команд....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 368 человек
Сегодня 09:25
В Сумах на сессии горсовета подрались АТОшники и полицейские
Сегодня 10:00
В Сумах столкнулись Рено и Мицубиси
Сегодня 09:50
В сумской горбольнице № 4 возобновило работу физиотерапевтическое отделение
Сегодня 09:14
МСК «Сумчанка» отправилась в Чехию на Кубок европейских чемпионов
Сегодня 08:38
Как мэр Сум держит обещание: латки вместо дороги на Ивана Сирко спустя полгода
Сегодня 08:04
В Сумах сбили пенсионера
Вчера 17:55
Сумчан приглашают присоединиться к благотворительной акции
Вчера 17:47
В Сумах воры вскрыли авто на глазах свидетельницы
Вчера 17:28
В Сумах произошло ДТП на Покровской
Вчера 17:21
Разрытие на Привокзальной в Сумах обещают ликвидировать на следующей неделе
Вчера 16:09
В Сумах начали судить главного архитектора города
Вчера 15:43
view counter

Статьи

Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 18.15
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.