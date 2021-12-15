Сумских медиков просят сообщать на «горячую» линию о невыполнении гарантий по оплате труда Врачи и медицинский персонал, которые сталкиваются с проблемами невыплаты заработной платы по новым стандартам, или их заставляют переводиться на неполные ставки или увольняться, могут обращаться в областной контактный центр по телефону 0-800-301-501.

Начисление заработной платы врачам и медицинскому персоналу должно производиться в пределах минимума, установленного новым законодательством. Для того, чтобы предотвратить факты перевода людей на 0,5 или на 0,75 ставки, понимая при этом, что они будут выполнять ту же работу в полном объеме, в Сумской облгосадминистрации введен соответствующий мониторинг.

Ни в коем случае руководители заведений не имеют права допускать давления на свой медицинский персонал и не соблюдать условия оплаты труда на уровне не менее 20 000 грн для врачей и не менее 13 500 грн для медицинского персонала.

Врачи и медицинский персонал, сталкивающиеся с подобными проблемами, могут обращаться на горячую линию Сумского областного контактного центра.

Телефоны для звонков:

(0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей г. Сумы и Сумского района),

0-800-301-501 (бесплатно для жителей Сумской области),

Также можно обратиться по электронному адресу: kol_centr@sm.gov.ua)

Больше информации о работе Сумского областного контактного центра по ссылке: http://sm.gov.ua/ru/kontaktnyi-tsentr-qvidkryta-vladaq.html.