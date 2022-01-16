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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Онкобольного ребенка с Сумщины всю ночь держали в машине скорой помощи в тяжелом состоянии в "Охматдете"

Ростику Кибцу из Роменского района сейчас семь лет. И уже почти половину из них мальчик и его родители борются со страшным диагнозом - острый лейкоз.

Когда малышу было четыре года, у него внезапно началась температура и боли в животе. После первых же анализов врачи забили тревогу и отправили его в Сумы - состояние ребенка было критическим. Его госпитализировали в гематологическое отделение областной детской больницы и сразу начали переливание крови, состояние улучшилось, но вскоре начались проблемы с высоким давлением, которые не оставляют Ростика и сейчас. За эти годы он прошел много курсов лечения в Украине, они не помогали, потому было принято решение о пересадке костного мозга в испанской клинике. Волонтеры начали экстренный сбор денег - ведь сумма требовалась огромная. Но, к счастью, саму операцию оплатил Минздрав. Помощь благотворителей позволила снять квартиру, где Ростик с мамой жили после пересадки костного мозга, пока Ростик находился под наблюдением врачей, и оплатить лекарственные препараты, не входящие в стоимость операции, пишет Ваш шанс.

Казалось, самое страшное уже позади, осталось только провести надлежащую реабилитацию, что вполне возможно и в Украине. Но после возвращения в родную страну выяснилось, что все не так просто. А местами даже очень страшно. Потому что в родном гематологическом отделении в Сумах нет тех технических возможностей, которые нужны Ростику, а в «Охматдете», где они есть, его судьба никого не интересует...

- Маме не один раз открыто говорили: «Где делали пересадку, там и лечитесь!» - рассказывает волонтер Лариса Лукаш. - Испанские врачи расписали протокол реабилитации, дали все контакты для консультаций, чтобы украинские коллеги смогли завершить лечение правильно. Но к ним никто ни разу не обратился. Ростику кололи гормоны, хотя по рекомендациям испанских врачей этого делать было нельзя, вели реабилитацию по своим схемам, а на все возражения отвечали, что сами знают, как лечить. Отправляли то в Сумы, то домой.

Это длилось довольно долго. В итоге у Ростика опять начали падать все показатели. Анализов ему не назначали. Родители в Сумах сами сделали анализы - и оказалось, что у него тромбоциты - 10 при норме от 160! Результаты отправили на электронную почту в «Охматдет», которую им дали для связи. Ответа нет. На следующий день написали опять - ответа нет. Начали звонить - ведь это критическое состояние, у ребенка в любой момент может начаться обширное внутреннее кровотечение, которое почти невозможно остановить. Им посоветовали сделать переливание тромбоцитов в Сумах. Но здесь не делают облученные тромбоциты, а Ростику можно переливать только их, обычные несут смертельную опасность!

В конечном итоге с помощью заведующей отделением гематологии Лианы Никитенко и заместителя главврача СОДКБ по поликлинической работе Марии Оношко договорились, что Ростику сделают переливание в «Охматдете», заказали облученные тромбоциты. У Ростика уже был показатель 5, счет шел на часы. Из Сум в Ромны приехала специальная скорая помощь с бригадой врачей, сумчане все организовали, привезли все необходимые документы, в пути состояние Ростика все время контролировали врачи, ему нельзя было двигаться, чтобы тромбоциты не упали еще ниже и не началось кровотечение. Лиана Кузьминична всю ночь была на связи со скорой.

В два часа ночи ребенка привезли в «Охматдет». Там все отлично знали - что Ростика везут в критическом состоянии, опасном для жизни, что переливание нужно срочно. Но... дверь отделения никто не открывал. Врач из бригады стучал и звонил во все двери, стучал в окна, к нему присоединились охранники - никакого ответа. Позже вышел один охранник, сказал, что, скорее всего, до восьми их в отделение не пустят. Охрана сама была в шоке. И вот ребенок в критическом состоянии, которому нельзя даже шевелиться, с двух ночи до восьми утра 30 декабря ждал на улице в скорой помощи, на морозе! Разве это человеческое отношение, разве это вообще люди?! Утром, когда мама начала возмущаться, ей сначала рассказали, что не знали о ребенке - но тромбоциты же заказаны, была договоренность! Тогда сказали, что, наверное, звонок сломался и его не слышали, нужно было сильнее стучать...

Переливание Ростику сделали. Дальше сказали - или снимайте квартиру, или ложитесь в стационар, но из стационара выход будет запрещен. На наемной машине Ростика повезли домой. Как раз к вечеру 31 декабря добрались! Встретили дома Новый год и отправились в Испанию. Хотя мы не успели собрать нужную сумму для курса реабилитации там, врачи, которые были в шоке от отношения к ребенку в украинской больнице, пошли навстречу и начали курс обследования и лечения в долг. Сейчас Ростику уже сделали две пункции, анализы, он в реанимации. Всего на реабилитацию нужно 17 тысяч евро - и мы просим всех, кто может помочь хоть гривней, сделать это! Государство реабилитацию за границей не оплачивает - ведь предполагается, что ее можно сделать в Украине. Но мы видим, как ее делают! Ростик - мужественный боец, он уже столько перенес, он должен выкарабкаться, нужно только ему помочь!

Перечислить деньги можно на карту «ПриватБанка»: 5168 7574 2849 7384 или 5168 7574 1764 6710, Кибец Юрий Сергеевич.

Ситуацией, происшедшей с Ростиком, заинтересовались некоторые сумские депутаты и всеукраинские СМИ. И мы надеемся, что с помощью депутатских обращений и общественного резонанса к ней будет привлечено достаточно внимания, чтобы подобное больше не произошло ни с одним ребенком. Ведь если в больнице ни один человек не захотел взять на себя ответственность и открыть дверь, чтобы ребенок при смерти получил медицинскую помощь, значит, с этим учреждением что-то очень не в порядке!

Общество
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