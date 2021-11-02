Сумщина в аутсайдерах по получению кислородным станций за счет госбюджета В Сумах и Конотопе в больницах будет установлено 5 кислородных станций, меньше – только в Черкасской, Кировоградской и Луганской областях.

Украинские больницы получат 225 новых кислородных станций в течение 2 месяцев. 225 кислородных станций, закупленные ГП «Медзакупки Украины» в конце прошлого года, уже начали устанавливать в опорных учреждениях здравоохранения. Из них 105 новых кислородных станций будут доставлены в регионы в течение февраля, остальные – в марте.

В опорных заведениях здравоохранения Сумщины будет установлено 5 кислородных станций:

- КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Сумского городского совета

- КНП «Клиническая больница № 5» Сумского городского совета

- КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» Сумского городского совета

- КНП Конотопского городского совета «Конотопская центральная районная больница им. академика Михаила Давидова».

- КНП Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница».

Станции генерации кислорода были приобретены на средства госбюджета для обеспечения работы палат интенсивной терапии и реанимационных отделений. Предварительно в рамках этой закупки было запланировано приобретение 196 станций, однако благодаря конкуренции на аукционе удалось сэкономить средства и дополнительно закупить еще 29 станций.

«Еще летом прошлого года в украинских больницах было всего около 50 кислородных станций. В условиях пандемии эта цифра очень далека от реальных потребностей. Поэтому, менее чем за полгода, Минздраву удалось увеличить эту цифру почти в 8 раз. Уже к середине 2022 года в украинских медучреждениях будет работать около 400 кислородных станций», – сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

Одна такая станция может производить до 500 литров кислорода в минуту. В ее комплектацию входят дополнительные газоанализаторы и расходомеры. Благодаря возможности дистанционного управления медучреждение сможет контролировать количество и качество кислорода.

Напомним, накануне еще 118 кислородных станций дополнительно были закуплены за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам и монтируются в больницах. Таким образом, к середине 2022 года в украинских больницах будут функционировать около 400 станций автономной генерации кислорода, сообщает пресс служба Минздрава.