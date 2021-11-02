Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:45111

Сумщина в аутсайдерах по получению кислородным станций за счет госбюджета

В Сумах и Конотопе в больницах будет установлено 5 кислородных станций, меньше – только в Черкасской, Кировоградской и Луганской областях.

Украинские больницы получат 225 новых кислородных станций в течение 2 месяцев. 225 кислородных станций, закупленные ГП «Медзакупки Украины» в конце прошлого года, уже начали устанавливать в опорных учреждениях здравоохранения. Из них 105 новых кислородных станций будут доставлены в регионы в течение февраля, остальные – в марте.

В опорных заведениях здравоохранения Сумщины будет установлено 5 кислородных станций:

- КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Сумского городского совета

- КНП «Клиническая больница № 5» Сумского городского совета

- КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» Сумского городского совета

- КНП Конотопского городского совета «Конотопская центральная районная больница им. академика Михаила Давидова».

- КНП Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница».

Станции генерации кислорода были приобретены на средства госбюджета для обеспечения работы палат интенсивной терапии и реанимационных отделений. Предварительно в рамках этой закупки было запланировано приобретение 196 станций, однако благодаря конкуренции на аукционе удалось сэкономить средства и дополнительно закупить еще 29 станций.

«Еще летом прошлого года в украинских больницах было всего около 50 кислородных станций. В условиях пандемии эта цифра очень далека от реальных потребностей. Поэтому, менее чем за полгода, Минздраву удалось увеличить эту цифру почти в 8 раз. Уже к середине 2022 года в украинских медучреждениях будет работать около 400 кислородных станций», – сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

Одна такая станция может производить до 500 литров кислорода в минуту. В ее комплектацию входят дополнительные газоанализаторы и расходомеры. Благодаря возможности дистанционного управления медучреждение сможет контролировать количество и качество кислорода.

Напомним, накануне еще 118 кислородных станций дополнительно были закуплены за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам и монтируются в больницах. Таким образом, к середине 2022 года в украинских больницах будут функционировать около 400 станций автономной генерации кислорода, сообщает пресс служба Минздрава.

Общество Здравоохранение Кислородная станция
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумских медиков просят сообщать на «горячую» линию о невыполнении гарантий по оплате труда
28.01.2022 15:08

Сумских медиков просят сообщать на «горячую» линию о невыполнении гарантий по оплате труда

Врачи и медицинский персонал, которые сталкиваются с проблемами невыплаты заработной платы по новым стандартам, или их заставляют переводиться на неполные...

Онкобольного ребенка с Сумщины всю ночь держали в машине скорой помощи в тяжелом состоянии в "Охматдете"
16.01.2022 15:48

Онкобольного ребенка с Сумщины всю ночь держали в машине скорой помощи в тяжелом состоянии в "Охматдете"

Ростику Кибцу из Роменского района сейчас семь лет. И уже почти половину из них мальчик и его родители борются со...

Больницам Сумщины обещают препарат для лечения рассеянного склероза
29.12.2021 14:36

Больницам Сумщины обещают препарат для лечения рассеянного склероза

1,9 тыс. флаконов Интерферона бета-1b поступят в ближайшее время в больницы Сумской области....

126 медзакладів Сумщини безоплатно лікували пацієнтів у 2021 році
24.12.2021 13:09

126 медзакладів Сумщини безоплатно лікували пацієнтів у 2021 році

Програма медичних гарантій (ПМГ) — це гарантований державою перелік та обсяг медичних послуг і ліків, які українці можуть отримати безоплатно....

Тростянецкая больница получила 4 кислородных концентратора от благотворителей
02.11.2021 16:00

Тростянецкая больница получила 4 кислородных концентратора от благотворителей

1 ноября медицинский арсенал Тростянецкой больницы пополнился сразу четырьмя кислородными концентраторами, пульсометрами, медицинскими масками, которые в качестве благотворительной помощи передала...

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1857 человек
Сегодня 09:12
С понедельника младшие школьники в Сумах пойдут на учебу
Сегодня 09:51
Сумщина в аутсайдерах по получению кислородным станций за счет госбюджета
Сегодня 09:45
С апреля антибиотики сумчанам будут отпускаться только при наличии электронного рецепта
Сегодня 09:25
Сегодня сумские футзалисты примут львовских (трансляция)
Сегодня 09:03
На Сумщині підбили підсумки III етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням
Сегодня 08:39
Сумчане стали президентскими стипендиатами
Сегодня 08:13
Спортсмены с Сумщины выступят сегодня в Пекине
Сегодня 08:02
В Сумах на переходе сбили пешехода
Вчера 22:23
В Сумах поймали военного, продававшего патроны к автомату
Вчера 22:14
Сумы и Тростянец получат по 60 тыс. евро на внедрение инновационных идей
Вчера 20:51
В Сумах сократился список улиц, которые будут убираться в 2022 году
Вчера 20:34
view counter
view counter

Статьи

Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області
Вчера 16:29
У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
Вчера 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.