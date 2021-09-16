В Сумах столкнулись Рено и Мицубиси

На месте ДТП инспекторы установили, что 44-летний водительница автомобиля Renault Kangoo, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с Mitsubishi Lancer. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водительницу Renault Kangoo админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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