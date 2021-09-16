В Сумах столкнулись Рено и Мицубиси 28 сентября, около 10:30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Тополянская.

На месте ДТП инспекторы установили, что 44-летний водительница автомобиля Renault Kangoo, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с Mitsubishi Lancer. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водительницу Renault Kangoo админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.