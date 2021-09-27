В Сумах снова авария с маршруткой

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
1 сентября, около 12:20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....
22 августа, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....
На улице Героев Крут произошла авария с участием Рута 25 и ВАЗ-21099....
На площади Привокзальной произошла авария с участием «Рута 25 СПГ» и Skoda....
Сегодня, 7 июля, около 17.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Петропавловской....