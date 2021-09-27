В Сумах снова авария с маршруткой Сегодня, 27 сентября, на улице Металлургов произошла авария с участием Skoda Octavia и «Рута».

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.