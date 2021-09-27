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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:31116

В Сумах водитель совершил наезд на электроопору

ДТП произошла в 25 сентября на улице Роменской около 16.30.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что 71-летний водитель автомобиля Hyundai, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору.

Вследствие ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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