В Сумах водитель совершил наезд на электроопору

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что 71-летний водитель автомобиля Hyundai, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору.
Вследствие ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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