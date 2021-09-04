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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:08419

Сумские власти ответили на петицию о создании сети общественных туалетов в местах массового отдыха людей

Ответ: один туалет уже строим, об остальных подумаем.

«Предлагаю создание сети стационарных туалетов в местах массового отдыха. В частности - парк имени Кожедуба, студенческий пляж, озеро Чеха, пляжи Голубых озер и другие популярные места, где отдыхает немало сумчан. То, что существует пока в этих местах, публиковать не буду, чтобы не шокировать людей. Уборные должны быть оборудованы туалетами, умывальниками. просто поддержи хорошую инициативу!», - писал автор петиции.

Ответ на электронную петицию:

«Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета в 2020 году были проведены открытые торги на закупку работ по реконструкции парка им. И.Н. Кожедуба в соответствии с разработанным и утвержденным проектом.

Следует отметить, что работы по обустройству общественного туалета на территории «Студенческого пляжа» включены в проектно-сметную документацию по объекту «Реконструкция парка им. И.Н. Кожедуба».

Согласно заключенного Договора на реконструкцию парка им. И.Н. Кожедуба от 13.10.2020 года №715-б подрядная организация выполняет работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Сейчас подрядной организацией выполняются работы по обустройству общественного туалета на территории «Студенческого пляжа».

Также, Департаментом инфраструктуры города в настоящее время прорабатывается вопрос по корректировке данного проекта с возможностью учета Ваших предложений по обустройству общественных туалетов на территории парка им. И.Н. Кожедуба.

Что касается вопроса создания сети общественных туалетов в местах отдыха людей на озере Чеха и Голубых озерах, сообщаем, что согласно раздела III п. 3.5 Приложения к решению Сумского городского совета «Об утверждении Правил благоустройства города Сумы» от 26 декабря 2014 № 3853 - МР территории пляжей и мест отдыха на водных объектах обязаны содержать в надлежащем состоянии их балансодержатели или лица, которым указанные территории переданы по договорам аренды, в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими Правилами и иными нормативными актами.

Следует отметить, что согласно требованиям статьи 61 Земельного кодекса Украины ограничения в использовании земельных участков прибрежных защитных полос вдоль рек, вокруг водоемов и на островах. Так, прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. В прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов запрещается строительство любых сооружений. Объекты, находящиеся в прибрежной защитной полосе, могут эксплуатироваться, если при этом не нарушается ее режим. Не пригодны для эксплуатации сооружения, а также те, которые не соответствуют установленным режимам хозяйствования, подлежат вынесению из прибрежных защитных полос.

Учитывая вышеизложенное, при наличии финансирования, вопросы строительства стационарных туалетов вблизи зон отдыха на озере Чеха и Голубых озер будет обработано с учетом требований действующего законодательства».

Общество Общественные туалеты Петиция
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