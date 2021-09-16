В Сумах пройдет чемпионат Украины по бодибилдингу

Он пройдет в молодежном центре «Романтика». Начало в 12.00. Призовой фонд 60 тыс. грн.
Сейчас проходит регистрация участников. Все подробности здесь https://t.me/Wabbaukraine/383
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Департамент фінансів, економіки та інвестицій 20 вересня поточного року оголошує конкурс «Збережи енергію! Зупини...