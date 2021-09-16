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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:46323

Липоводолинский «Альянс» узнал соперника по 1/8 Кубка Украины

Cегодня, 24 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.

На этом этапе в игру уже вступят участники еврокубков от Украины в сезоне 2021/22, в частности, «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Они присоединятся к 11 победителям 4-го предварительного раунда. Сейчас в борьбе за трофей участвуют один представитель Второй лиги, два клуба из Первой лиги, остальные - представители УПЛ.

Базовый день проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины - 27 октября.

Результаты жеребьевки

«Металлист 1925» (Харьков) - «Александрия»

«Металлист» (Харьков) - «Колос» (Коваливка)

«Верес» (Ровно) - «Ворскла» (Полтава)

«Черноморец» (Одесса) - «Шахтер» (Донецк)

«Альянс» (Липовая Долина) - «Львов»

«Рух» (Львов) - «Заря» (Луганск)

ЛНЗ (Черкассы) - «Днепр-1»

«Мариуполь» - «Динамо» (Киев)

ФК «Львов», который достался «Альянсу», сейчас занимает последнее место в УПЛ с 3 очками в 8 играх. В 1/16 Кубка Украины львовяне обыграли в гостях «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней 2:0.

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол
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