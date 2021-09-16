Липоводолинский «Альянс» узнал соперника по 1/8 Кубка Украины

На этом этапе в игру уже вступят участники еврокубков от Украины в сезоне 2021/22, в частности, «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Они присоединятся к 11 победителям 4-го предварительного раунда. Сейчас в борьбе за трофей участвуют один представитель Второй лиги, два клуба из Первой лиги, остальные - представители УПЛ.
Базовый день проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины - 27 октября.
Результаты жеребьевки
«Металлист 1925» (Харьков) - «Александрия»
«Металлист» (Харьков) - «Колос» (Коваливка)
«Верес» (Ровно) - «Ворскла» (Полтава)
«Черноморец» (Одесса) - «Шахтер» (Донецк)
«Альянс» (Липовая Долина) - «Львов»
«Рух» (Львов) - «Заря» (Луганск)
ЛНЗ (Черкассы) - «Днепр-1»
«Мариуполь» - «Динамо» (Киев)
ФК «Львов», который достался «Альянсу», сейчас занимает последнее место в УПЛ с 3 очками в 8 играх. В 1/16 Кубка Украины львовяне обыграли в гостях «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней 2:0.
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