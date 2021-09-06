В Сумах в ДТП погиб мотоциклист

В результате столкновения водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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