Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:09408

В Сумах в ДТП погиб мотоциклист

Сегодня, 23 сентября, около 19.40 на перекрестке улиц Степана Бандеры и Первомайская столкнулись автомобиль Фиат Добло под управлением 43-летнего водителя и мотоцикл Вайпер под управлением 45-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине в аварии погибла женщина, 12-летнняя девочка в больнице
18.09.2021 14:38

На Сумщине в аварии погибла женщина, 12-летнняя девочка в больнице

На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина....

На Сумщине в аварии погибли трое (фото)
18.09.2021 09:27

На Сумщине в аварии погибли трое (фото)

На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с тремя погибшими....

В Конотопе в ДТП погиб мотоциклист
14.09.2021 18:06

В Конотопе в ДТП погиб мотоциклист

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 17 часов, на улице Генерала Тхора....

На Сумщине сбили насмерть велосипедиста: полиция ищет свидетелей
10.09.2021 10:03

На Сумщине сбили насмерть велосипедиста: полиция ищет свидетелей

Конотопский районный отдел полиции разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 8 сентября текущего года, около 20 часов, на автодороге Т-1910 возле...

На Сумщине в аварии погибла женщина
06.09.2021 11:40

На Сумщине в аварии погибла женщина

Полиция Ахтырки устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина....

view counter

Статьи

ОРВИ может конкурировать с COVID-19
Сегодня 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
Сегодня 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.