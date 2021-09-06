В Сумах в ДТП погиб мотоциклист Сегодня, 23 сентября, около 19.40 на перекрестке улиц Степана Бандеры и Первомайская столкнулись автомобиль Фиат Добло под управлением 43-летнего водителя и мотоцикл Вайпер под управлением 45-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.