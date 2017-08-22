Мэр Сум задумал построить еще и ледовую арену В Сумах может появиться новое спортивное сооружение с искусственной ледовой площадкой.

Чтобы обсудить возможности реализации проекту строительства городской голова Александр Лысенко встретился с народными депутатами Максимом Гузенко, Игорем Васильевым, депутатом городского совета Сергеем Дмитренко, который также является главой постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии и директором ОО «Сумская областная Федерация хоккея» Владимиром Силюченко.

По словам последнего, сообщество Федерации хоккея Украины намерено всячески способствовать строительству ледовой арены в Сумах, в частности в вопросе что касается разработки проектно-сметной документации.

При обсуждении данного вопроса, городской голова отметил, на том, чтобы арена была рассчитана минимум на 500 мест. Кроме того, чтобы там можно было заниматься не только хоккеем, но и другими зимними видами спорта.

«Мы работаем над тем, чтобы возродить хоккей в Сумах, ведь в нашем городе есть много поклонников этого вида спорта. Убежден, что благодаря софинансированию средств города и государства нам удастся реализовать данный проект в жизнь, и город получит новый современный стадион для тренировок и соревнований на льду, который будет функционировать в течение всего года», - сказал Александр Лысенко.

О месте расположения ледовой арены участники собрания остановились на парке им. Кожедуба.

Народные депутаты выразили свою поддержку в реализации проекту строительства. В частности, по словам народных избранников, Кабмин принял программу, которая предусматривает выделение субвенции на создание многофункциональных спортивных комплексов в различных регионах Украины, поэтому можно рассмотреть возможность привлечения средств госсубвенции и средств Государственного фонда регионального развития.

Напомним: о ледовой арене в Cумах говорят уже почти 10 лет. Прорабатывались несколько участков, в частности в сквере на перекрестке ул. Харьковской и пр. М.Лушпы и в городском парке, где уже построена электрическая подстанция. Ждали только средств из государственного бюджета, который так и не появились. В 2012 году под выборы в Верховную Раду тогдашний губернатор Юрий Чмырь даже привозили в Сумы легенду советского спорта Владислава Третьяка, а уже через полгода обещали провести первый матч на новой арене…

Напомним: сумчане подавали несколько петиций по поводу крытого катка в Сумах. В 2019 году одну даже поддержали депутаты, которые в решении горсовета поручили департаменту финансов найти средства на проектно-сметную документацию в 2019 году. Как и в 2020-м. Обещали посикать в 2021-м.