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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:18238

Губернатор Сумщины сообщил о грандиозных планах по развитию спорта в Сумах

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о грандиозных планах по развитию спорта в Сумах.

По его словам, в облгосадминистрации планируют и прорабатывают с Минмолодьспорт и Офисом президента Украины строительство в Сумах крытой ледовой арены, урбан-парка, биатлонной трасы в Токарях, реконструкцию и достройку полей ФЦ «Барса», крытый манеж конно-спортивной школы. «С областным бюджетом сложно очень, работаем над привлечением субвенций из госбюджета!», - подытожил чиновник.

Спорт Биатлонный комлекс Ледовая арена Спортивная инфраструктура Сумская конноспортивная школа Урбан-парк ФЦ «Барса»
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