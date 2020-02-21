Губернатор Сумщины сообщил о грандиозных планах по развитию спорта в Сумах

По его словам, в облгосадминистрации планируют и прорабатывают с Минмолодьспорт и Офисом президента Украины строительство в Сумах крытой ледовой арены, урбан-парка, биатлонной трасы в Токарях, реконструкцию и достройку полей ФЦ «Барса», крытый манеж конно-спортивной школы. «С областным бюджетом сложно очень, работаем над привлечением субвенций из госбюджета!», - подытожил чиновник.
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