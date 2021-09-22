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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:58628

Сумы вернули в комсобственность землю под ледовую арену

Сегодня, 17 декабря, проходит внеочередная сессия Сумского горсовета.

На нее было вынесено три вопроса, в том числе «О принятии в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады из государственной собственности земельного участка по адресу: г. Сумы, парк им. И.Н. Кожедуба площадью 0,7045 га».

Им горсовет принял в коммунальную собственность земельного участка по адресу: г. Сумы, парк им. И.Н. Кожедуба, кадастровый номер 5910136300:04:015:0044, площадью 0,7045 га, категория и целевое назначение земельного участка: земли рекреационного назначения для строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта. Сведения об ограничении использования земельного участка не зарегистрированы.

Имеется в виду земля. Которая выделялась ГП «Ледовые арены» еще в 2012 году для строительства крытого катка еще во время Януковича, но не сложилось. С тех пор и госпредприятие находится в стадии ликвидации.

Общество Земля Ледовая арена
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