12-летняя пострадавшая в аварии осталась сиротой: умер второй пострадавший в ДТП на Сумщине

Сообщение об этом написали его коллеги из Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний. Он работал помощником начальника роменской колонии № 56.
Напомним, 18 сентября на автодороге Сумы - Ромны, близ села Курманы, разбился автомобиль ВАЗ 2107, в котором ехала семья - папа, мама и 12-летняя дочь. Женщина погибла на месте происшествия, а отца с дочерью доставили в больницу с тяжелыми травмами.
И сегодня, 22 сентября, мужчина скончался в реанимации, пишет СТС.
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Помочь девочке можно, перечислив средства на карту ее тети (тоже восстанавливается после инсульта): 5168 7574 2973 6715 - Цыба Людмила Анатольевна.
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