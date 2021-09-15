12-летняя пострадавшая в аварии осталась сиротой: умер второй пострадавший в ДТП на Сумщине Мужчина, который находился в реанимации после страшной аварии на Роменщине, умер.

Сообщение об этом написали его коллеги из Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний. Он работал помощником начальника роменской колонии № 56.

Напомним, 18 сентября на автодороге Сумы - Ромны, близ села Курманы, разбился автомобиль ВАЗ 2107, в котором ехала семья - папа, мама и 12-летняя дочь. Женщина погибла на месте происшествия, а отца с дочерью доставили в больницу с тяжелыми травмами.

И сегодня, 22 сентября, мужчина скончался в реанимации, пишет СТС.

Врачи спасают 12-летнюю Снежану, которая теперь осталась сиротой...

Помочь девочке можно, перечислив средства на карту ее тети (тоже восстанавливается после инсульта): 5168 7574 2973 6715 - Цыба Людмила Анатольевна.