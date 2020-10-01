На Сумщине за три дня выпала месячная норма осадков

Общее количество осадков на большей территории области составила 52-64 мм, или 100-130% от месячной нормы, на юго-востоке 21-25 мм - 45-55% месячной нормы.
Дожди пополнили влагозапасы почвы, усложняли и прекращали проведения полевых работ, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
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