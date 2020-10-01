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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:59222

На Сумщине за три дня выпала месячная норма осадков

17-19 сентября на территории Сумской области под влиянием активного циклона наблюдались осадки в виде дождя, в отдельные дни значительные.

Общее количество осадков на большей территории области составила 52-64 мм, или 100-130% от месячной нормы, на юго-востоке 21-25 мм - 45-55% месячной нормы.

Дожди пополнили влагозапасы почвы, усложняли и прекращали проведения полевых работ, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Осадки Погода
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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