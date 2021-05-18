В Сумах провели чемпионат города по плаванию на открытой воде

Соревнования проходили с 5 по 7 августа. В них приняли участие 111 спортсменов. За победу боролись спортсмены из Сум и Полтавы.
Результаты чемпионата тут.
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