В Сумах провели чемпионат города по плаванию на открытой воде В Сумах на озере Чеха состоялся открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде.

Соревнования проходили с 5 по 7 августа. В них приняли участие 111 спортсменов. За победу боролись спортсмены из Сум и Полтавы. Результаты чемпионата тут.