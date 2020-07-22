Сумчан приглашают посоревноваться на открытой воде

SWIMMING Race OPEN WATER 2021 проводит ACS Sumy.
«Сумы, врываемся в последний месяц лета вместе с нами!
8 августа в 9:00 оз. Чеха (около теннисных кортов)
500 и 1500м
Free donation (добровольные взносы)
Не пропусти возможность закрепить успехи летнего сезона 2021 на открытой воде!» - пишут организаторы.
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