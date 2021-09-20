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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 20:34318

В Сумах за выходные произошло 14 ДТП

За выходные (18 - 19 сентября) патрульные проработали более 400 сообщений.

Выезжали на 14 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 2 человека, 2 ДТП с материальным ущербом, в 10 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол). составили более 120 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 7 за управление в состоянии опьянения). Составили почти 40 административных материалов за нарушение общественного порядка. Задержали мужчину, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений. Раскрыли 5 наркопреступлений. Зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды должностному лицу. Обнаружили 3 автомобиля в розыске Государственной исполнительной службой.

Право Дтп Патрульная полиция
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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