В Сумах за выходные произошло 14 ДТП

Выезжали на 14 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 2 человека, 2 ДТП с материальным ущербом, в 10 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол). составили более 120 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 7 за управление в состоянии опьянения). Составили почти 40 административных материалов за нарушение общественного порядка. Задержали мужчину, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений. Раскрыли 5 наркопреступлений. Зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды должностному лицу. Обнаружили 3 автомобиля в розыске Государственной исполнительной службой.
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