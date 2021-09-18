На Сумщине еще 4 смерти от коронавируса: 170 новых случаев (подробности)

COVID-19 подтвердили у 170 человек (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н - 10, Роменский р-н -24, Сумской р-н - 84, Шосткинский р-н - 30).
По состоянию на 18 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 849 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1386 летальных случаев, за прошедшие сутки - 4 (Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 170 человек, из них за минувшие сутки - 70 (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 52, Шосткинский р-н - 10).
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