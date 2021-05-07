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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумський колекціонер передав музею арехеологічні артефакти

16 вересня у Сумському обласному краєзнавчому музеї відбулася передача до фондового зібрання двох скарбів срібних монет – ісламських дирхемів ІХ–Х ст. і предметів озброєння з поховання ІV–V ст., знайдених на Сумщині.

Захід пройшов за участі управління культури Сумської обласної державної адміністрації, керівництва Національного музею історії України, археологів, науковців Інституту прикладної фізики НАН України, музейників і представників громадськості. Скарби до музею передала родина Гуцанів – засновник приватного музею «Причал Одіссея», краєзнавець, меценат Сергій Гуцан і його донька Інна.

Заступник начальника управління культури Сумської обласної державної адміністрації Євген Баленко привітав присутніх від імені керівника галузі Олени Мельник і зазначив, що предмети археології є важливою складовою фондових зібрань музеїв, а передані артефакти займуть чільне місце в експозиції музею й стануть потужним туристичним магнітом області.

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук наголосив на важливості події для музейної спільноти, зазначив, що археологія – це потужний пласт національної історії. Розповів про плани співпраці та обміну музейними виставками між Національним музеєм історії України та Сумським обласним краєзнавчим музеєм.

Заступник директора Національного музею Богдан Патриляк високо оцінив експозицію Сумського краєзнавчого музею, яка за своїм змістом і художньо-дизайнерським оформленням відповідає сучасним тенденціям формування музейного простору.

Своїми враженнями від музею та представлених знахідок поділився знаний пам’яткоохоронець, археолог і музейник Максим Левада. Він зазначив, що ця подія є яскравим прикладом державно-приватного партнерства з метою збереження культурної спадщини і збагачення Музейного фонду України унікальними археологічними артефактами.

Директор музею Владислав Терентьєв наголосив на не пересічності події, оскільки музей отримує унікальні археологічні предмети, які будуть введені до наукового обігу й представлені в експозиції та дозволять доторкнутися до цікавих сторінок історії краю.

Також відеокоментарі щодо переданих артефактів надали кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Олексій Комар, науковці з Практичної школи вищих досягнень (м. Париж, Франція) доктор наук Степан Степаненко та провідний фахівець з дослідження ісламських монет Ерік Олів’є. У присутності учасників заходу науковцями Інституту прикладної фізики НАН України кандидатом фізико-математичних наук Олександром Бугаєм і Анатолієм Шульженко проведено визначення елементного складу предметів за допомогою портативного рентгенофлуоресцентного аналізатора.

Директор музею від імені присутніх подякував родині Сергія Гуцана за свідому громадянську позицію щодо збереження культурної спадщини для нащадків.

Захід завершився офіційним підписанням актів передачі артефактів до фондів музею.

 
 
 
 
 
 
 
Досуг Краеведчский музей Сергей Гуцан
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