На Сумщині створюють ще один краєзнавчий музей У Дружбі, що на Ямпільщині, створюють краєзнавчий музей. Відповідне рішення міська рада прийняла 14 квітня.

Його розмістять в приміщенні Палацу культури, де виділять три тематичні зали, пише yampil.info.

У звязку з відкриттям музею до дружбівчан звернувся міський голова Євген Харитонов:

“Шановні земляки!

Рішенням міської ради від 14.04.2021 р. в м. Дружба створено краєзнавчий музей. Дуже прошу Вас –наші громадяни, долучитися до збору матеріалів та експонатів. Давайте зробимо «ревізію» своїх дахів та скринь, де ще зберігається велика кількість стародавніх речей, посуду, книг, картин, монет, газет, журналів, фотографій та інших речей.

Всі експонати несемо в музей, а не «скупникам».

Що ми плануємо? В приміщенні Палацу культури (І поверх) після ремонтних робіт буде створено три зали музею. Перша зала стосуватиметься «Історичного шляху 12 населених пунктів ОТГ від сивої давнини до сьогодення». Тут плануємо розмістити фрагменти історії всіх населених пунктів громади, рафінадного заводу, залізничних колій Глухів –Хутір Михайлівський та Київ –Москва. Буде розкрито вклад в розвиток наших територій таких видатних постатей, як родини Дорошенко та Терещенко. Дослідимо щойно відкриті героїчні сторінки боротьби за незалежність України в 1917 р. на підступах ст. Хутір Михайлівський та с. Дорошівка, а також відобразимо створення та діяльність 5 церков 2 приходів та 5 колгоспів 3-х сільрад. Події ІІ Світової війни, внесок хуторян в перемогу, а також про головну трагедію Х.- Михайлівського – це табір для військовополонених, де від рук фашистів загинуло більш ніж 20 тис. солдатів та офіцерів, займуть гідне відображення на стендах музею.

Героїчні сторінки трудових і бойових подій від 20-х років XХ ст. до сьогодення, від міськ-,сільрад – до ОТГ, плануємо розкрити повно і правдиво.

Не забудемо і те, що в 70 -80-х рр. ХХ ст. Дружба була найбільш культурно – освітнім та спортивним центром Ямпільського району. Тут працювало 10 бібліотек, 4 школи, 3 Будинки культури, функціонувало 6 фонтанів, змагались 3 футбольні команди («Авангард», «Локомотив», «Граніт»). А хокейна команда Дружби і досі є лідером обласних змагань.

Ми правдиво покажемо , що за останні роки у нас зникло більш, ніж 30 підприємств і установ, де працювало близько 6 тис. громадян. Завершити експозиції першої зали – це наші результати роботи сьогодні і амбітні плани на майбутнє.

Друга зала планує висвітлювати тему: «Наші земляки – наша гордість». Портрети і фото кращих людей праці, освіти, медицини будуть прикрашати цю залу. Представники героїчних професій, науки, спорту, культури не будуть забуті. Ця зала розкриє ряд історичних таємниць і багато хто пізнає, що х. Дорошенків був родовим «гніздом» нащадків гетьмана Михайла Дорошенка. Мешканці с.Чуйківка мають пишатись своїм земляком- другим «Ріхардом Зорге», а Дружба має свого прототипа Олексія Маресьєва.

І ще багато цікавих і легендарних постатей народжувалось або працювало на нашій благодатній землі.

Гідне місце в музеї займуть нинішні захисники України, кращі підприємці, митники, прикордонники. Галерея видатних земляків буде формуватися при Вашій активній участі.

«Таланти живуть поруч» – матимуть назву експозиції третьої зали, де ми акумулюємо вироби всіх талановитих митців. Це – картини, фотографії, вишивки, вироби з дерева, металу, глини .Всі ці та інші «шедеври» прикрашатимуть залу. Подарунки та сувеніри, грамоти та кубки, колекції ляльок, посуду, значків, монет та інших цікавих речей будуть постійно демонструватися, розширюючи наш світогляд.

Також плануємо створити «музейну бібліотеку» із книг про наших односельців та книг, авторами яких є наші земляки. В планах є і написання своїх історичних досліджень і книжок про наш чудовий край і його людей.

І ще один цікавий наш проект – це музей – садиба «Рідна оселя». Це окремо збудована оселя, яку ми перевеземо до м. Дружба із одного з населених пунктів ОТГ. В ній відображатиметься побут наших предків. Від печі і грубки, меблів, посуду, одягу та іграшок – до книг, газет, фотографій, листів. Ці предмети допоможуть створити уявлення про самобутню минувшину наших пращурів.

В цілому, робота по створенню музею , буде спиратись на вислів третього Президента України, нашого земляка – В.А.Ющенко : «Україна починається з Хутора – Михайлівського» .

Ми вже розпочали роботу ,зробивши аналіз та вивчивши наявний музейний матеріал. Ведемо перемовини на співпрацю з Чернігівським та Сумським обласними архівами, вивчаємо досвід і налагоджуємо співпрацю з музеями смт. Ямпіль, с.Воздвиженське, м.Глухів.

Перші спонсори –наші земляки з Києва, Харкова, Чернігова вже надають практичну допомогу.

Дорогі земляки!

Тільки разом ми зможемо створити музей нашої спільної правдивої історії та зберегти її нащадкам.

Дуже розраховую і на моїх земляків

Закликаю всіх до співпраці!

З повагою міський голова Євген ХАРИТОНОВ

Координати музею: Сумська обл., Шосткинський р-н., м.Дружба, вул. Шкільна, 13, Палац культури ( І пов.)

Тел.067 6486848

095 5254690

096 2315796”.