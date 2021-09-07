«Починаємо обживати нову локацію "ЗА ТИРОМ" на Воскресенській, 6. Фотоімпровізація "Згадай себе... сто років тому". Спільний проект фототовариства "Друзі Дагера" та приватного музею «Причал Одіссея». У всіх нас буде можливість протягом 5 годин говорити, бачити, мандрувати у часі... І, головне,-отримати радість від спілкування з присмаком історії!» – написав він у Фейсбуці.
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