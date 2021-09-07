Сумчан запрошують на фотоімпровізацію «Згадай себе... сто років тому» Сумський фотограф, колекціонер і меценат Сергій Гуцан запрошує у п'ятницю, 17 вересня, на 14 годину...

«Починаємо обживати нову локацію "ЗА ТИРОМ" на Воскресенській, 6. Фотоімпровізація "Згадай себе... сто років тому". Спільний проект фототовариства "Друзі Дагера" та приватного музею «Причал Одіссея». У всіх нас буде можливість протягом 5 годин говорити, бачити, мандрувати у часі... І, головне,-отримати радість від спілкування з присмаком історії!» – написав він у Фейсбуці.