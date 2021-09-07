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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:06289

Сумчан запрошують на фотоімпровізацію «Згадай себе... сто років тому»

Сумський фотограф, колекціонер і меценат Сергій Гуцан запрошує у п'ятницю, 17 вересня, на 14 годину...

«Починаємо обживати нову локацію "ЗА ТИРОМ" на Воскресенській, 6. Фотоімпровізація "Згадай себе... сто років тому". Спільний проект фототовариства "Друзі Дагера" та приватного музею «Причал Одіссея». У всіх нас буде можливість протягом 5 годин говорити, бачити, мандрувати у часі... І, головне,-отримати радість від спілкування з присмаком історії!» – написав він у Фейсбуці.

Досуг Анонс Сергей Гуцан
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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