В Сумському краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену Петру Калнишевському До річниці від дня народження видатного державного, політичного і військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі, мецената і благодійника, уродженця с. Пустовійтівка Роменського району Петра Калнишевського в музеї експонується фотодокументальна виставка.

Матеріали виставки розповідають про адміністративну, політичну і військову діяльність кошового отамана, зруйнування Січі, арешт і обставини довголітнього ув’язнення П. Калнишевського. Окремий експозиційний комплекс знайомить із його благодійницькою і меценатською діяльністю, зокрема, розповідає про Покровську церкву в м. Ромни й Свято Троїцьку в с. Пустовійтівка. На виставці представлені матеріали про увічнення пам’яті П. Калнишевського у наш час, зокрема, встановлення пам’ятника (1991) та відновлення церкви Святої Трійці (2006) в с. Пустовійтівка. Цікавими є автентичні дерев’яні елементи з церкви, передані до фондів музею у 2006 р. під час її відбудови. Експонуються книги, поштові конверти та марки, пам’ятна монета й сувенірна продукція, що розкривають тему.

Нині ім’я П. Калнишевського – харизматичного козацького лідера, адміністратора, мудрого дипломата уособлює окремий етап національної історії. Він є гордістю українського народу, чудовим взірцем особливої, надзвичайної, нескореної людини. Наш святий обов’язок – пам’ятати і передавати з покоління в покоління свої знання про П. Калнишевського, як борця за українську державність.