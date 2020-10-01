У Сумському краєзнавчому музеї відкрилася фотодокументальна виставка «Солдатський літопис війни» Напередодні Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Сумський обласний краєзнавчий музей представляє фотодокументальну виставку «Солдатський літопис війни».

У її основі – листи-конверти, листи-трикутники, поштові картки, фотографії, предмети, що є свідченням важких воєнних років, долі людей, які змінили мирну працю, ставши на захист рідної землі від нацистської навали. Фронтові листи, представлені на виставці, хронологічно охоплюють період 1940-1945 рр.

Одним з символів війни став лист у вигляді трикутника. Паперу було мало, його берегли, тому використовували і для написання листа і як конверт. На одній стороні писався текст повідомлення, потім листок складався у трикутник, де на іншій стороні писалася адреса і залишалося місце для поштових відміток. Такі листи відправлялися без марки і не заклеювалися, адже їх все одно перевіряла цензура. Листи писали на привалах, у короткі хвилини тиші між боями, з шпиталів. Не завжди були чорнила, писали олівцем.

На виставці можна ознайомитись з листами льотчика-випробувача Степана Супруна рідним, в яких він, як люблячий син, піклується про здоров’я батьків, цікавиться справами братів і сестри.

Емоційним за змістом є лист Тамари Бадаєвої (сестра підпільниці Марії Бадаєвої) батьку на фронт з розповіддю про загибель дружини та доньки: «Твоя дочь и моя любимая сестра Маричка погибла, ее немецкие изверги повесили в Сумах. Даю тебе дочерний наказ – отомсти за смерть дочери и нашей матери…».

Цікавими є листи з фронту, написані на плакатах. Один з них, написаний батьком-фронтовиком донечці на зворотному боці плаката художника І. Корецького «Воин Красной Армии, спаси!»: «Здравствуй дорогая моя Галочка! Посылаю на память тебе с фронта плакат, на котором нарисовано – фашист хочет убить маленькую девочку и ее маму, а они просят, чтобы бойцы спасли их от фашистов. И мы их спасем».

Інший плакат іменний, виданий редакцією фронтової газети «Мы победим» про героїчний вчинок Віктора Осадчого, уродженця с. Великий Бобрик та надісланий його батькам. Текст на звороті: «Высылаем вам плакат вашего сына, который у нас сейчас переходит из рук в руки и все довольны Виктором, любимцем своей части. Ф. Крышкин, 1944 г.».

Лист, написаний Петром Дудком, так і не був ним відправлений до рідної домівки – у Миропілля. Фотографію і лист П. Дудка дружині переслав його фронтовий друг Степан Солонський та повідомив про загибель її чоловіка.

На виставці вміщені листи прославленого льотчика-аса І.М. Кожедуба, адресовані подрузі Вірі Євдокименко. В листі, датованому 1945 р., він пише: «Мои юные годы проходят в огне и дыму, это очень хорошо для будущей жизни. Думаем взять Берлин и нет сомнения, что мы первыми войдем в Берлин, бои идут на окраине последнего. В воздухе не смолкает гул самолетов, драка доходит до отчаяния…».

Вперше експонуються унікальні предмети – свідчення важких боїв, які точилися на околиці м. Охтирка у серпні 1943 р., знайдені пошуковим загоном «Пам'ять» і передані до музею у 2019 р.: нагрудні знаки воїнів, запальничка, жіночий годинник, мундштук та ін.

Візуальним центром виставки є інсталяція «Пам’ятаємо, перемагаємо», де вміщено солдатський шолом, речовий мішок, розірвана гільза з квітами та лист-трикутник. Уявлення про солдатський побут дають речі, представлені на виставці: солдатська гімнастерка та пілотка, фляга, казанок, кобура, палетка.

Пам'ять про війну увічнена у матеріалах філателістичного та нумізматичного комплексів (конверти, марки, листівки, монети), випущених до річниць Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Виставка є даниною пам’яті подвигу всіх воїнів, які захищали і визволяли рідну землю від ворога.