В Ромнах открыли отремонтированное приемное отделение в больнице Капитальный ремонт первого этажа Главного корпуса №1 (отделение экстренной медицинской помощи) Роменской ЦРБ осуществлялся за счет государственного, местного бюджетов и средств от хозяйственной деятельности самой больницы.

Пока для приемного отделения Роменской ЦРБ не приобретен компьютерный томограф. Но Сумской облгосадминистрацией были направлены ходатайства в Министерство по содействию в решении вопроса оснащение заведения этим оборудованием для полноценного его функционирования.

На капитальный ремонт израсходовано более 6 млн грн. Из них почти 3,5 млн грн - государственный бюджет и 2,6 млн грн - местный бюджет. В том числе Андрияшевская громада на проведение ремонта приемного отделения выделила 150 тыс. грн.

Кроме того, за собственные средства учреждения выполнены работы по благоустройству территории, утепление фасада и обустройство отмостки и навеса над площадкой для установления криоцилиндров общей стоимостью более 1,8 млн гривен.

Больница также получила современный аппарат ультразвуковой диагностики, который был закуплен за средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам стоимостью 1,9 млн гривен.