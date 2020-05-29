Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:55130

В Ромнах открыли отремонтированное приемное отделение в больнице

Капитальный ремонт первого этажа Главного корпуса №1 (отделение экстренной медицинской помощи) Роменской ЦРБ осуществлялся за счет государственного, местного бюджетов и средств от хозяйственной деятельности самой больницы.

Пока для приемного отделения Роменской ЦРБ не приобретен компьютерный томограф. Но Сумской облгосадминистрацией были направлены ходатайства в Министерство по содействию в решении вопроса оснащение заведения этим оборудованием для полноценного его функционирования.

На капитальный ремонт израсходовано более 6 млн грн. Из них почти 3,5 млн грн - государственный бюджет и 2,6 млн грн - местный бюджет. В том числе Андрияшевская громада на проведение ремонта приемного отделения выделила 150 тыс. грн.

Кроме того, за собственные средства учреждения выполнены работы по благоустройству территории, утепление фасада и обустройство отмостки и навеса над площадкой для установления криоцилиндров общей стоимостью более 1,8 млн гривен.

Больница также получила современный аппарат ультразвуковой диагностики, который был закуплен за средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам стоимостью 1,9 млн гривен.

Общество Ремонт больниц
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине планируют ремонт приемных отделений в 7 опорных больницах
22.09.2020 14:42

На Сумщине планируют ремонт приемных отделений в 7 опорных больницах

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время поездки в Сумы отметил, что в рамках программы «Большое строительство» на Сумщине планируется реконструкция и...

В Шостке ремонтируют поликлинику № 4, где будут вести прием узкопрофильные врачи (видео)
28.07.2020 11:55

В Шостке ремонтируют поликлинику № 4, где будут вести прием узкопрофильные врачи (видео)

В Шостке продолжается ремонт поликлиники № 4, расположенной неподалеку от стационара Центральной районной больницы....

В Сумскую больницу № 5 уже вложили 12 млн грн
21.07.2020 17:17

В Сумскую больницу № 5 уже вложили 12 млн грн

Сегодня, 21 июля, мэр Сум Александр Лысенко со свитой проверил состояние выполнения ремонтных работ в КНП «Клиническая больница № 5»....

07.07.2020 10:10

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о проведенных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города работах, направленных на ремонты и приобретение оборудования....

Грищенко vs. Лысенко: кто первый отремонтирует палату в больнице?
29.05.2020 17:16

Грищенко vs. Лысенко: кто первый отремонтирует палату в больнице?

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко начал челлендж «Отремонтируй одну палату в больнице»....

Новости

На Сумщине еще 147 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 08:44
На Сумщине задержали подростков, которых искали за убийство, на угоне
Сегодня 14:54
Сумские ОСМД не готовы к отопительному сезону
Сегодня 14:49
Сумские таможенники предотвратили незаконное перемещение 25 000 долларов США
Сегодня 14:39
На Сумщине ловили диверсантов (видео)
Сегодня 14:32
В Ромнах открыли отремонтированное приемное отделение в больнице
Сегодня 13:55
Сумський колекціонер передав музею арехеологічні артефакти
Сегодня 13:15
В Сумах будут судить криминального авторитета
Сегодня 12:43
В Ромнах повысили стоимость проезда
Сегодня 12:31
Подозреваемому в убийстве 3-летнего сына глуховчанину избрана мера пресечения
Сегодня 12:06
В сумских детсадах не хватает денег на питание
Сегодня 11:48
Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 11:06
view counter

Статьи

Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
Сегодня 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
Сегодня 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
Вчера 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
Вчера 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
Вчера 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.