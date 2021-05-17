Сумской краевед передал музею клад серебряных монет

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
«К 30-летию Независимости Украины. Всему свое время и место под солнцем... Пять лет я собирал разбросанные по антикварным аукционам серебряные монеты 8 ст. н. э. Знал, что найдены они парнями-поисковиками в двух комплексах почти одновременно недалеко от Сум... А потом монеты разошлись по рукам, как те «двенадцать стульев»... Пришлось их собирать... И вчера все дошло до логического конца! Серебряные монеты и серебряный пояс попали в Сумской областной музей. Произошло то, что и должно произойти - государству вернулось государственное!», - написал он.
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