Сумской краевед передал музею клад серебряных монет Сумской краевед и меценат Сергей Гуцан собрал найденный под Сумами клад и передал в краеведческий музей.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«К 30-летию Независимости Украины. Всему свое время и место под солнцем... Пять лет я собирал разбросанные по антикварным аукционам серебряные монеты 8 ст. н. э. Знал, что найдены они парнями-поисковиками в двух комплексах почти одновременно недалеко от Сум... А потом монеты разошлись по рукам, как те «двенадцать стульев»... Пришлось их собирать... И вчера все дошло до логического конца! Серебряные монеты и серебряный пояс попали в Сумской областной музей. Произошло то, что и должно произойти - государству вернулось государственное!», - написал он.