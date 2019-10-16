На Сумщине в школе отравились 26 детей и 5 взрослых Госпродпотребслужба проводит проверку случаев заболевания в опорном учебном заведении «Поповское заведение общего среднего образования I-III ст.».

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся и персонала опорного учреждения образования «Поповское заведение общего среднего образования I-III ст.» Поповской сельского совета Конотопского района. О заболевании стало известно 16 сентября, пишет сатй Госпродпотребслужбы Украины.

По состоянию на 14 часов 16.09.2021 года с симптомами одноразового рвота, тошнота, одноразовые жидкие испражнения или боли в животе за медицинской помощью обратился 31 человек, из которых 26 детей и 5 взрослых. Степень течения заболевания - легкая, поэтому все заболевшие находятся на амбулаторном лечении с предварительным диагнозом «Острая кишечная инфекция? COVID-19?».

С 17.09.2021 года решением отдела образования «Поповское заведение общего среднего образования I-III ст.» Поповского сельского совета Конотопского района переводится на дистанционную форму обучения.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований и инспектирования пищеблока заведение.

Известно, что мощность пищеблока Поповского ЗОСО зарегистрирована в Государственном реестре мощностей операторов рынка. В августе специалистами Госпродпотребслужбы принято участие в комиссионной проверке Поповского ЗОСО, в том числе пищеблока, о готовности к новому учебному году 2021-2022 года. Нарушений норм законодательства не выявлено.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно.