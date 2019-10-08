В спортлагере на Прикарпатье отравились дети: в том числе сумчане

Как передает Укринформ, об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек, из них 16 - дети, отдыхавшие в гостинице «Тайны Карпат» в селе Яблуница Надвирнянского района. Состояние средней тяжести. Обстоятельства отравления уточняется.
Вчера полиция открыла уголовное производство по факту отравления 9 человек, отдыхавших в спортивном лагере в Яблунице. Среди госпитализированных было 8 детей.
В спортивный лагерь в Яблунице 17 июля приехали 243 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет, а также взрослые - 22 родителей и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.
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