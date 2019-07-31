В Сумах двое несовершеннолетних девушек отравились лекарствами

Они выпили по 40 таблеток «ибупрофена», «парацетамола» и «сондокса». Им промыли желудки, дети в реанимации. Они учатся в одном из сумских ПТУ.
Что побудило их выпить такое количество лекарств, пока неизвестно. Но судя по тому, что ситуация очень схожа с той, когда дети выпивали лекарства, насмотревшись скандальное видео в одной из соцсетей, вероятно мы имеем дело с аналогичной ситуацией, пишет odindoma.
По словам замдиректора областного центра экстренной медицинской помощи Максима Новикова, в 14:17 в «скорую» позвонила одна из девушек, которая наглотались таблеток. Почему принимали медпрепараты, пока не признаются. Бригада скорой оказала первую помощь при отравлении и доставила девушек в областную детскую больницу. Их состояние удовлетворительное, сказал Новиков.
«Скорая» забрала девушек из дома одной из них. Родители в то время, когда они употребляли таблетки, были на работе, сказал Новиков.
В полиции зарегистрировали данный факт, сообщил представитель полиции Сумской области Владимир Крупецких, пишет Суспільне.
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