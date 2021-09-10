Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины 15-16 сентября в Днепре состоялся чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет.

По итогам соревнований будут определять состав национальной молодежной сборной Украины, которая примет участие в чемпионате Европы (Будапешт, Венгрия). Более 300 дзюдоистов и дзюдоисток боролись за почетное звание чемпионов и призеров. Сумская область завершила соревнования с таким результатом: «золото» - Голобородько Никита - 60 кг, студент СумГУ; Антипина Анастасия - 63 кг, студентка СумГУ; сумчанка Рыцкая Мария 70 кг, студентка СумГУ, тренеры Силкин И.М., Филатов А.А. «серебро» - Лимзаева Татьяна - 52 кг, студентка СумГУ; «бронза» - Шугалеев Антон - 66 кг, студент СумГУ; 5 место - Токарь Даниил 66 кг, студент ГНПУ; роменчанка Васюта Мария, 52 кг, тренеры Богуш А.Г, Богуш Д.А.