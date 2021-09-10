Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины

По итогам соревнований будут определять состав национальной молодежной сборной Украины, которая примет участие в чемпионате Европы (Будапешт, Венгрия).
Более 300 дзюдоистов и дзюдоисток боролись за почетное звание чемпионов и призеров. Сумская область завершила соревнования с таким результатом:
«золото» - Голобородько Никита - 60 кг, студент СумГУ; Антипина Анастасия - 63 кг, студентка СумГУ; сумчанка Рыцкая Мария 70 кг, студентка СумГУ, тренеры Силкин И.М., Филатов А.А.
«серебро» - Лимзаева Татьяна - 52 кг, студентка СумГУ;
«бронза» - Шугалеев Антон - 66 кг, студент СумГУ;
5 место - Токарь Даниил 66 кг, студент ГНПУ; роменчанка Васюта Мария, 52 кг, тренеры Богуш А.Г, Богуш Д.А.
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