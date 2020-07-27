Причин вспышки заболевания в школе на Сумщине не нашли, но нарушения есть В адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области 16.09.2021 года поступило телефонное сообщение начальника отдела образования Поповского сельского совета Конотопского района и информация ГУ «Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» о регистрации острой кишечной инфекции, (гастроэнтероколит? COVID-19?) среди учащихся и персонала опорного учреждения образования «Поповское заведение общего среднего образования I-III ст.» Поповской сельского совета Конотопского района.

С симптомами одноразовая рвота, тошнота, одноразовые жидкие испражнения или боли в животе за медицинской помощью обратился 31 человек, из которых 26 детей и 5 взрослых. Исходя из неосложненного течения заболевания всем заболевшим был организован амбулаторное лечение.

16.09.2021 года согласно приказу Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области начато эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения инфекционного заболевания и инспектирования соблюдения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

По данным эпидрасследования - из 26 заболевших детей 19 питаются в столовой учреждения (ученики 1-11 классов). Среди заболевших взрослых - кухработник, уборщики помещений, завхоз, учитель.

Столовая школы зарегистрирована в Государственном реестре операторов рынка пищевых продуктов по № rUA-18-06-200. Водоснабжение заведения осуществляется от собственной скважины, вода соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10.

С целью выяснения причин и условий возникновения заболеваний для лабораторных исследований специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области 16.09.2021 отобрано и направлено в Сумскую областную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы образцы воды питьевой, суточных проб готовых блюд пищевых продуктов, а также смывов с поверхностей и оборудования на санитарно-показательную и патогенную микрофлору.

Параллельно проводились исследования и ГУ «Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», в частности обследование на кишечную группу инфекций заболевших, контактных и персонала пищеблока, воды и смывов с оборудования, а также дезсредств.

Кроме того, Центром первичной медико-санитарной помощи было организовано обследование заболевших COVID-19 методом ПЦР, положительных результатов не обнаружили.

С 17.09.2021 года решением отдела образования «Поповское заведение общего среднего образования I-III ст.» Поповского сельского совета Конотопского района было переведено на дистанционную форму обучения.

По результатам эпидемиологического расследования причин и условий возникновения инфекционного заболевания и инспектирования соблюдения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов установлены нарушения санитарного законодательства и законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов в части ежедневного допуска к работе персонала пищеблока, соблюдение требований личной гигиены персонала, соответствия требованиям технологической документации, обеспечения санитарной и специальной одеждой, хранения пищевых отходов, а также соблюдения противоэпидемического режима содержания помещений.

Несоблюдение в заведении вышеназванных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований подтверждены результатами лабораторных исследований смывов, которые в 27,5% обнаружили микробиологическое загрязнение.

Не соответствуют требованиям по показателям микробиологической безопасности образцы суточных проб, приготовленные на пищеблоке учреждения.

Кроме этого, среди работников пищеблока выявлено носителей патогенного стафилококка, что требует их дополнительного обследования и лечения.

Лабораторные обследования детей не выявили у них возбудителей кишечных инфекций, поэтому нельзя подтвердить прямую причинно-следственную связь между возникновением заболевания и нарушениями на пищеблоке учреждения.

Вместе с тем эти нарушения, подтвержденные лабораторными исследованиями, свидетельствуют о наличии в заведении факторов риска возникновения кишечных инфекций.

При этом основную роль в выявленных нарушениях играет не состояние материально-технического обеспечения, а исключительно соблюдение персоналом регламентированных требований к организации питания в учебном заведении.

По результатам расследования направлены предписания по устранению нарушений руководителю и учредителю учебных заведений, подготовлены материалы о привлечении руководителя к административной ответственности, направлено уведомление в Главное управление Национальной полиции, сообщает сайт Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.