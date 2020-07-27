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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопское ПТУ оштрафовали за отравление учеников

Второй апелляционный административный суд признал законным штраф в размере 41 тыс. грн в отношении

Специалистами Конотопского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области по факту госпитализации 17 детей с пищевым отравлением проведена внеплановая проверка Конотопского высшего профессионального училища, по результатам которой было выявлено, что оборот пищевых продуктов в учебном заведении не соответствует требованиям санитарных мероприятий: ингредиенты, которые используются для приготовления пищевых продуктов хранятся в ненадлежащих условиях, в том числе без контроля температурного режима, пищеблок не поддерживается в чистоте, непосредственно над плитами для приготовления блюд на вытяжных ходах обнаружено наслоения пыли и грязи, должным образом не осуществляется мойка и дезинфекция оборудования, персонал пищеблока учреждения имеет недостаточный уровень знаний по вопросам гигиены персонала.

С целью выявления причин и условий, которые могли бы повлечь пищевое отравление учеников заведения, также было проведено санитарно-эпидемиологическое обследование и отобраны образцы на микробиологические исследования продуктов питания. Исследования проведены испытательной лабораторией Сумской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

По результатам исследований 7 образцов пищевых продуктов (мясо свинина, печень говяжья, масло сливочное, суточные пробы (котлета жареная, салат из свежей капусты, борщ, рис отварной) содержали болезнетворную микрофлору.

С учетом наличия угрозы для жизни и здоровья учащихся при потреблении продуктов питания изготовленных на пищеблоке соответствующего учреждения, Главным управлением вынесено постановление, которым к Конотопскому высшему профессиональному училищу применены штрафные санкции в размере 41 730 грн.

Однако, директор училища с примененным штрафом не согласился и обжаловал его в Сумской окружной административный суд. В судебном порядке представителями Главного управления было доказано обоснованность выводов, указанных в материалах проверки и законность применения штрафных санкций. В связи с чем, решением Сумского окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением Второго апелляционного административного суда от 07.04.2021 по делу №480 / 4669/19 постановление о применении штрафа было признано законным.

В настоящее время Главным управлением принимаются меры для принудительного взыскания примененного штрафа через органы государственной исполнительной службы. По факту отравления учеников и не обеспечением надлежащего состояния пищеблока учреждения, было открыто уголовное производство по ст. 137 УК Украины.

Всего с начала 2021 года по результатам судебных разбирательств, Главным управлением была доказана законность 2 предписаний и 14 постановлений о применении штрафных санкций в сфере безопасности пищевых продуктов на общую сумму 700 тыс. грн. Факты отмены распорядительных актов Главного управления в соответствующей сфере государственного надзора в 2020 - 2021 годах отсутствуют, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Право Госпродпотребслужба Отравление детей
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