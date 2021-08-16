В Ромнах подняли тарифы на воду, водоотведение и тепло Сегодня, 15 сентября, в Роменской городском совете состоялось заседание исполкома, на котором проголосовали за повышение тарифов на водоснабжение, водоотведение и тепло в Роменской громаде.

Так, новые цены за водоснабжение - 25,68 грн / м куб с НДС. Было - 19,19 грн / м куб с НДС. За водоотведение - 25,80 грн / м куб с НДС, было 18,18 грн / м куб с НДС. И за тепло - 2231 грн / Гкал с НДС, а было 1424,65 грн / Гкал с НДС.

В пояснительных записках по новым тарифам отмечается, что эти проект не были размещены на официальном сайте горсовета, как того требует законодательство из-за того, что с 1 сентября резко выросли цены на электроэнергию. И добавляется, что, если не повысить тарифы для населения, это «негативно отразится на финансово-хозяйственной деятельности предприятия», пишет Ромны24.инфо.