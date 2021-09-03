В Липовой Долине учащихся 1-4 классов отправили на недельный карантин Причина - превышение порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Так объясняют ситуацию в отделе образования, молодежи и спорта Липоводолинского поселкового совета, пишет Наш край.

- В соответствии с законодательством решение о введении карантина принимает педагогический совет школы, - рассказала редакции начальник отдела Юлия Шапран. - В последние дни в младших классах увеличилось количество учащихся, не посещающих обучение по болезни. На 14 сентября таких детей было 22 процента, а это порогом заболеваемости, при котором вводится карантин. Педагогический совет Липоводолинской специализированной школы I-III ст. принял решение ввести карантин для 1-4 классов с 15 по 21 сентября включительно и перейти на обучение в онлайн-режиме. По 5-11 классам, то уровень заболеваемости учеников сейчас составляет 13 процентов, но есть тенденция к его увеличению. Поэтому не исключено, что на карантин пойдут и старшие классы, если превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. С коронавируса нынешние заболевания детей в школе не связаны.