В Сумах остался только один центр массовой вакцинации С 16 сентября прекращает свою работу Центр вакцинации на базе ТЦ "Эпицентр".

Об этом сообщает горуправление здравоохранения. Для предупреждения инфицирования призывают сумчан активно вакцинироваться от СOVID-19. В Сумах есть необходимые вакцины, организованы Центры вакцинации, которые работают не только в рабочие, но и в выходные дни.

Стационарные пункты в амбулаториях города проводят вакцинацию против COVID - 19 всех желающих. Для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции можно обратиться к следующим городских учреждений здравоохранения:

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1». Запись на вакцинацию можно осуществить по телефонам 78-77-00 и 050 470 20 03. График работы и адреса пунктов прививок:

- Амбулатории №1; №2; №3 (ул. Ильинская 48-50). Рабочие дни - 08:30 - 17:30, суббота и воскресенье - 9:00-14:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:30.

Амбулатория № 4 (ул. Анищенко, 10). Рабочие дни - 9:00 - 16:00.

Амбулатория № 7 (ул. Труда, 3). Рабочие дни - 8:30 - 17:30.

Амбулатории № 8, 9, 10 (ул. Ковпака, 7), 1-й этаж, каб. 1. Пн-Пт с 9:00 до 17:00, Сб с 9:00 до 14:00, Вс с 9:00 до 12:00.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2». Пункты прививок работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:30. Адреса и телефоны пунктов прививок:

- амбулатория №2 - Привокзальная, д.3, каб. №324, 788-013, (099) 206-67-12

- Амбулатория №4 - ул. Ивана Сирко, д.33/1, каб. №9, 700-384, (095) 786-87-50

- амбулатория №5 - ул. Парковая, д.1, каб. № 20 700-389, (066) 522-28-02, (066) 522-17-20

КНП «Больница Святого Пантелеймона». Кабинет прививок расположен по адресу г. Сумы, ул. М.Вовчок, 2 каб. №5. Работает с 13:00 до 15:30 с понедельника по пятницу. Записаться на вакцинацию можно по телефонам 66-57-20 или 0800333103.

В выходные дни пункты вакцинации от COVID-19 будут работать с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:

- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» г. Сумы, ул. Ильинская, 48/50;

- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» г. Сумы, УЛ. Ковпака, 7

- амбулатория №2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» г.Сумы, ул. Привокзальная, 3-А.

Центры массовой вакцинации:

- в ТРЦ «Киев» в будние дни с 9:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в субботу и воскресенье с 9:00 до 13:00 часов.